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Stills Crosby & Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stills Crosby & Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка

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Stills Crosby &amp; Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка - фото 1
Stills Crosby &amp; Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка - фото 2
Stills Crosby &amp; Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка - фото 3
Stills Crosby &amp; Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка - фото 4
Stills Crosby &amp; Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка - фото 5
Stills Crosby &amp; Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
CROSBY, STILLS & NASH
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stills Crosby &amp; Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка - фото 1
  • Stills Crosby &amp; Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка - фото 2
  • Stills Crosby &amp; Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка - фото 3
  • Stills Crosby &amp; Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка - фото 4
  • Stills Crosby &amp; Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка - фото 5
  • Stills Crosby &amp; Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652171
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Stills Crosby & Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497830602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
CROSBY, STILLS & NASH
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Кантри
Трек-лист
Suite: Judy Blue Eyes, Long Time Gone, Just a Song Before I Go, Southern Cross, Marrakesh Express, HeHoping, Shadow Captain, Our House, Guinnevere, See the Changes, Teach Your Children, Wooden Ships, Delta, Bye-byes, Wasted on the Way, Carry on / Questions, In My Dreams, Cathedral, Daylight Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stills Crosby & Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка

Участники Зала рок-н-ролла Crosby, Stills & Nash - одно из самых прочных музыкальных партнерств нашего времени, почитаемое за непревзойденную вокальную гармонию, вдохновенное сочинение песен и музыкальную виртуозность. Когда в 1968 г. трио впервые спело вместе в доме друга в Лорел-Каньоне, их удивительное гармоничное совпадение сразу же стало очевидным, и группа CSN обрела форму. Каждый из участников пришел в новое предприятие из других высококлассных групп - Кросби из Byrds, Стиллс из Buffalo Springfield, Нэш из Hollies - и вместе они образовали то редкое музыкальное целое, "супергруппу", которая оправдала свое название.

Отзывы о товаре Stills Crosby & Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497830602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
CROSBY, STILLS & NASH
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Кантри
Трек-лист
Suite: Judy Blue Eyes, Long Time Gone, Just a Song Before I Go, Southern Cross, Marrakesh Express, HeHoping, Shadow Captain, Our House, Guinnevere, See the Changes, Teach Your Children, Wooden Ships, Delta, Bye-byes, Wasted on the Way, Carry on / Questions, In My Dreams, Cathedral, Daylight Again
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Участники Зала рок-н-ролла Crosby, Stills & Nash - одно из самых прочных музыкальных партнерств нашего времени, почитаемое за непревзойденную вокальную гармонию, вдохновенное сочинение песен и музыкальную виртуозность. Когда в 1968 г. трио впервые спело вместе в доме друга в Лорел-Каньоне, их удивительное гармоничное совпадение сразу же стало очевидным, и группа CSN обрела форму. Каждый из участников пришел в новое предприятие из других высококлассных групп - Кросби из Byrds, Стиллс из Buffalo Springfield, Нэш из Hollies - и вместе они образовали то редкое музыкальное целое, "супергруппу", которая оправдала свое название.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stills Crosby & Nash - Greatest Hits (0603497830602) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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