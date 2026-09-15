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Randy Crawford - Raw Silk (Analogue) (5060149622117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Randy Crawford - Raw Silk (Analogue) (5060149622117) виниловая пластинка

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Randy Crawford - Raw Silk (Analogue) (5060149622117) виниловая пластинка - фото 1
Randy Crawford - Raw Silk (Analogue) (5060149622117) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Randy Crawford
Альбом (сингл)
Raw Silk
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Randy Crawford - Raw Silk (Analogue) (5060149622117) виниловая пластинка - фото 1
  • Randy Crawford - Raw Silk (Analogue) (5060149622117) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652170
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Randy Crawford - Raw Silk (Analogue) (5060149622117) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Randy Crawford
Альбом (сингл)
Raw Silk
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Stand Accused, Declaration Of Love, Someone To Believe In, Endlessly, Love Is Like A born Child, Where There Was Darkness, Nobody, I Hope Youll Be Very Unhappy, I Got Myself A Happy Song, Just To Keep You Satisfied, Blue Mood
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Страна производства
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Randy Crawford - Raw Silk (Analogue) (5060149622117) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: I Stand Accused, Declaration Of Love, Someone To Believe In, Endlessly, Love Is Like A born Child, Where There Was Darkness, Nobody, I Hope Youll Be Very Unhappy, I Got Myself A Happy Song, Just To Keep You Satisfied, Blue Mood

Отзывы о товаре Randy Crawford - Raw Silk (Analogue) (5060149622117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Randy Crawford
Альбом (сингл)
Raw Silk
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Stand Accused, Declaration Of Love, Someone To Believe In, Endlessly, Love Is Like A born Child, Where There Was Darkness, Nobody, I Hope Youll Be Very Unhappy, I Got Myself A Happy Song, Just To Keep You Satisfied, Blue Mood
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Страна производства
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: I Stand Accused, Declaration Of Love, Someone To Believe In, Endlessly, Love Is Like A born Child, Where There Was Darkness, Nobody, I Hope Youll Be Very Unhappy, I Got Myself A Happy Song, Just To Keep You Satisfied, Blue Mood
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Randy Crawford - Raw Silk (Analogue) (5060149622117) виниловая пластинка – стоимость товара 4860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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