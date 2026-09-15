Top.Mail.Ru
Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка - фото 1
Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка - фото 2
Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка - фото 3
Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка - фото 4
Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка - фото 5
Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cab Calloway
Альбом (сингл)
Cab Calloway
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка - фото 1
  • Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка - фото 2
  • Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка - фото 3
  • Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка - фото 4
  • Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка - фото 5
  • Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652141
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[5060149622889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cab Calloway
Альбом (сингл)
Cab Calloway
Жанр
Jazz
Трек-лист
St. James Infirmary, The Honeydripper, Blues In The Night (My Mama Done Tol Me), Miss Otis Regrets (Shes Unable To Lunch Today), Chop, Chop, Charlie Chan (From China), (Hep-Hep!) The Jumpin Jive, Minnie The Moocher (Theme Song), The Ghost Of Smokey Joe, Lets Take The Long Way Home, Utt Da Zay (The Tailors Song), Geechy Joe, Eadie Was A Lady
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: St. James Infirmary, The Honeydripper, Blues In The Night (My Mama Done Tol Me), Miss Otis Regrets (Shes Unable To Lunch Today), Chop, Chop, Charlie Chan (From China), (Hep-Hep!) The Jumpin Jive, Minnie The Moocher (Theme Song), The Ghost Of Smokey Joe, Lets Take The Long Way Home, Utt Da Zay (The Tailors Song), Geechy Joe, Eadie Was A Lady

Отзывы о товаре Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[5060149622889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cab Calloway
Альбом (сингл)
Cab Calloway
Жанр
Jazz
Трек-лист
St. James Infirmary, The Honeydripper, Blues In The Night (My Mama Done Tol Me), Miss Otis Regrets (Shes Unable To Lunch Today), Chop, Chop, Charlie Chan (From China), (Hep-Hep!) The Jumpin Jive, Minnie The Moocher (Theme Song), The Ghost Of Smokey Joe, Lets Take The Long Way Home, Utt Da Zay (The Tailors Song), Geechy Joe, Eadie Was A Lady
Развернуть
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: St. James Infirmary, The Honeydripper, Blues In The Night (My Mama Done Tol Me), Miss Otis Regrets (Shes Unable To Lunch Today), Chop, Chop, Charlie Chan (From China), (Hep-Hep!) The Jumpin Jive, Minnie The Moocher (Theme Song), The Ghost Of Smokey Joe, Lets Take The Long Way Home, Utt Da Zay (The Tailors Song), Geechy Joe, Eadie Was A Lady
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cab Calloway - Cab Calloway (Analogue) (5060149622889) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...