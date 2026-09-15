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Joe Bonamassa - You & Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Bonamassa - You & Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка

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Joe Bonamassa - You &amp; Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка - фото 1
Joe Bonamassa - You &amp; Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка - фото 2
Joe Bonamassa - You &amp; Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка - фото 3
Joe Bonamassa - You &amp; Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка - фото 4
Joe Bonamassa - You &amp; Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка - фото 5
Joe Bonamassa - You &amp; Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка - фото 6
Joe Bonamassa - You &amp; Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка - фото 7
Joe Bonamassa - You &amp; Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
You & Me
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Bonamassa - You &amp; Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Bonamassa - You &amp; Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Bonamassa - You &amp; Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Bonamassa - You &amp; Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Bonamassa - You &amp; Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка - фото 5
  • Joe Bonamassa - You &amp; Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка - фото 6
  • Joe Bonamassa - You &amp; Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка - фото 7
  • Joe Bonamassa - You &amp; Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652127
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joe Bonamassa - You & Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020507102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
You & Me
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
You Upset Me Baby, Burning Hell???, Blues Deluxe, Man Of Many Words, Woke Up Dreaming, I Don't Live Anywhere, Wild About You Baby, Long Distance Blues, Pack It Up, Left Overs, Walking Blues, Mumbling Word
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Bonamassa - You & Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Upset Me Baby, Burning Hell???, Blues Deluxe, Man Of Many Words, Woke Up Dreaming, I Don't Live Anywhere, Wild About You Baby, Long Distance Blues, Pack It Up, Left Overs, Walking Blues, Mumbling Word



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Joe Bonamassa - You & Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020507102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
You & Me
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
You Upset Me Baby, Burning Hell???, Blues Deluxe, Man Of Many Words, Woke Up Dreaming, I Don't Live Anywhere, Wild About You Baby, Long Distance Blues, Pack It Up, Left Overs, Walking Blues, Mumbling Word
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Upset Me Baby, Burning Hell???, Blues Deluxe, Man Of Many Words, Woke Up Dreaming, I Don't Live Anywhere, Wild About You Baby, Long Distance Blues, Pack It Up, Left Overs, Walking Blues, Mumbling Word


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Bonamassa - You & Me (Orange) (0810020507102) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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