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Bloomfield; Kooper; Stills - Super Session (Analogue) (4260019713308) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bloomfield; Kooper; Stills - Super Session (Analogue) (4260019713308) виниловая пластинка

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Bloomfield; Kooper; Stills - Super Session (Analogue) (4260019713308) виниловая пластинка - фото 1
Bloomfield; Kooper; Stills - Super Session (Analogue) (4260019713308) виниловая пластинка - фото 2
Bloomfield; Kooper; Stills - Super Session (Analogue) (4260019713308) виниловая пластинка - фото 3
Bloomfield; Kooper; Stills - Super Session (Analogue) (4260019713308) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Mike Bloomfield
Альбом (сингл)
Super Session
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bloomfield; Kooper; Stills - Super Session (Analogue) (4260019713308) виниловая пластинка - фото 1
  • Bloomfield; Kooper; Stills - Super Session (Analogue) (4260019713308) виниловая пластинка - фото 2
  • Bloomfield; Kooper; Stills - Super Session (Analogue) (4260019713308) виниловая пластинка - фото 3
  • Bloomfield; Kooper; Stills - Super Session (Analogue) (4260019713308) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652120
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bloomfield; Kooper; Stills - Super Session (Analogue) (4260019713308) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[4260019713308]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Mike Bloomfield
Альбом (сингл)
Super Session
Трек-лист
Alberts Shuffle, Stop, Mans Temptation, His Holy Modal Majesty, Really, It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry, Season Of The Witch, You Dont Love Me, Harveys Tune
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bloomfield; Kooper; Stills - Super Session (Analogue) (4260019713308) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Alberts Shuffle, Stop, Mans Temptation, His Holy Modal Majesty, Really, It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry, Season Of The Witch, You Dont Love Me, Harveys Tune

Отзывы о товаре Bloomfield; Kooper; Stills - Super Session (Analogue) (4260019713308) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[4260019713308]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Mike Bloomfield
Альбом (сингл)
Super Session
Трек-лист
Alberts Shuffle, Stop, Mans Temptation, His Holy Modal Majesty, Really, It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry, Season Of The Witch, You Dont Love Me, Harveys Tune
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Alberts Shuffle, Stop, Mans Temptation, His Holy Modal Majesty, Really, It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry, Season Of The Witch, You Dont Love Me, Harveys Tune
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bloomfield; Kooper; Stills - Super Session (Analogue) (4260019713308) виниловая пластинка – стоимость товара 4860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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