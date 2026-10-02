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Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324)

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Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 1
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 2
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 3
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 4
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 5
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 6
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 7
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 8
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 9
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 10
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 11
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 12
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 13
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 14
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 15
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 16
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 17
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 18
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 19
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 20
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 21
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 22
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 23
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 24
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 25
Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 26
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Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
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  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 7
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 8
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 9
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 10
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 11
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 12
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 13
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 14
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 15
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 16
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 17
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 18
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 19
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 20
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 21
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 22
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 23
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 24
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 25
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 26
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 27
  • Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651085
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
208

Описание товара Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324)

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Подставка-держатель UGREEN LP263 (50324) Metallic Stand Более толстый металл, более прочный: Изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава, держатель для мобильного телефона UGREEN для телефона прочный и устойчивый. Это позволяет вам регулировать разные углы, не беспокоясь о том, что вы перевернетесь. Тяжелое основание идеально подходит для вашего iPhone. Элегантный дизайн с гладким металлом делает этот настольный держатель для телефона очень красивым и достойным выбором для тех, кто стремится к качеству продукции.

Отзывы о товаре Подставка UGREEN раздвижная настольная складная для телефона, планшета (50324)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Подставка-держатель UGREEN LP263 (50324) Metallic Stand Более толстый металл, более прочный: Изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава, держатель для мобильного телефона UGREEN для телефона прочный и устойчивый. Это позволяет вам регулировать разные углы, не беспокоясь о том, что вы перевернетесь. Тяжелое основание идеально подходит для вашего iPhone. Элегантный дизайн с гладким металлом делает этот настольный держатель для телефона очень красивым и достойным выбором для тех, кто стремится к качеству продукции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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