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Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708)

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Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 1
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 2
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 3
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 4
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 5
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 6
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 7
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 8
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 9
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 10
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 11
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 12
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 13
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 14
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 15
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 16
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 17
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 18
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 19
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 20
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 21
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 22
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 23
Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 1
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 2
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 3
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 4
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 5
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 6
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 7
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 8
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 9
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 10
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 11
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 12
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 13
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 14
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 15
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 16
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 17
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 18
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 19
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 20
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 21
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 22
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 23
  • Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651084
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
230

Описание товара Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708)

Прочная, регулируемая складная подставка для телефона. Подставка для телефона UGREEN изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава и имеет прочную металлическую основу, которая надежно и устойчиво удерживает смартфон. Эта металлическая док-станция для телефона с элегантным дизайном и красивой отделкой станет идеальным помощником при просмотре видео, чтении, записи видео, просмотре веб-страниц, во время игр и телефонных разговоров. Подставка для телефона UGREEN позволяет ставить телефон в вертикальном положении со свободным доступом к зарядному порту, не блокируя зарядное устройство.

Отзывы о товаре Подставка UGREEN настольная складная для телефона, планшета (80708)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Описание
Прочная, регулируемая складная подставка для телефона. Подставка для телефона UGREEN изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава и имеет прочную металлическую основу, которая надежно и устойчиво удерживает смартфон. Эта металлическая док-станция для телефона с элегантным дизайном и красивой отделкой станет идеальным помощником при просмотре видео, чтении, записи видео, просмотре веб-страниц, во время игр и телефонных разговоров. Подставка для телефона UGREEN позволяет ставить телефон в вертикальном положении со свободным доступом к зарядному порту, не блокируя зарядное устройство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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