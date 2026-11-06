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Коммутатор Netis P124GC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Netis P124GC

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Коммутатор Netis P124GC - фото 3
Коммутатор Netis P124GC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Netis P124GC - фото 1
  • Коммутатор Netis P124GC - фото 2
  • Коммутатор Netis P124GC - фото 3
  • Коммутатор Netis P124GC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651006
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Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
24
Габаритные размеры, мм
440x45x180
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х30
Вес, кг.
3.06

Описание товара Коммутатор Netis P124GC

Коммутатор NETIS P124GC применяется для обмена данными и подачи питания на подключенное сетевое оборудование. Он предназначен для коммутации в системах видеонаблюдения и телефонии IP. Коммутатор оборудован 24 портами LAN со скоростью 100 Мбит/сек и поддержкой питания по стандарту PoE. Дополнительные два порта SFP с пропускной способностью 1000 Мбит/с совместимы с оптоволокном и сетевыми кабелями. Коммутатор NETIS P124GC предусматривает монтаж в стойку и настольное размещение. Световые индикаторы активности и питания помогают контролировать состояние работы.

Отзывы о товаре Коммутатор Netis P124GC




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
24
Габаритные размеры, мм
440x45x180
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор NETIS P124GC применяется для обмена данными и подачи питания на подключенное сетевое оборудование. Он предназначен для коммутации в системах видеонаблюдения и телефонии IP. Коммутатор оборудован 24 портами LAN со скоростью 100 Мбит/сек и поддержкой питания по стандарту PoE. Дополнительные два порта SFP с пропускной способностью 1000 Мбит/с совместимы с оптоволокном и сетевыми кабелями. Коммутатор NETIS P124GC предусматривает монтаж в стойку и настольное размещение. Световые индикаторы активности и питания помогают контролировать состояние работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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