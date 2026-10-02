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Коммутатор Tenda G1005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda G1005

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Коммутатор Tenda G1005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
  • Коммутатор Tenda G1005 - фото 1
  • Коммутатор Tenda G1005 - фото 2
  • Коммутатор Tenda G1005 - фото 3
  • Коммутатор Tenda G1005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651001
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Габаритные размеры, мм
100x64x25
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х4
Вес, г.
240

Описание товара Коммутатор Tenda G1005

Тип устройства: коммутатор, Тип коммутатора: неуправляемый, Количество LAN-портов: 5, Размеры: 100x64x25 мм, Таблица MAC-адресов: 2000 записей, Коммутационная способность: 10 Гбит/с, Сетевые стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Установка: настольное.

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda G1005




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Габаритные размеры, мм
100x64x25
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Тип устройства: коммутатор, Тип коммутатора: неуправляемый, Количество LAN-портов: 5, Размеры: 100x64x25 мм, Таблица MAC-адресов: 2000 записей, Коммутационная способность: 10 Гбит/с, Сетевые стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Установка: настольное.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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