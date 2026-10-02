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Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A

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Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A - фото 1
Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A - фото 2
Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A - фото 3
Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A - фото 4
Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A - фото 5
Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Apple iPhone 15
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.1
Разрешение экрана
2556x1179
Процессор
Apple A16 Bionic
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
1
  • Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A - фото 1
  • Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A - фото 2
  • Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A - фото 3
  • Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A - фото 4
  • Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A - фото 5
  • Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650193
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Смартфон
Линейка
Apple iPhone 15
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.1
Разрешение экрана
2556x1179
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Apple A16 Bionic
Частота процессора, МГц
3460
Количество ядер
6
Операционная система
iOS
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
eSIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
48+12
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х3
Вес, г.
790

Описание товара Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A

Базовый iPhone 15 получил корпус со скругленными краями и матовым покрытием. У смартфона 6,1-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью 2000 нит. Вместо челки в верхней части дисплея овальный разрез Dynamic Island. Тыльная камера двойная, с диагональным расположением датчиков. Главный сенсор 48-мегапиксельный, ширик 12-мегапиксельный с возможностью съемки с 2-кратным приближением без потери качества. Фронтальная камера 12-мегапиксельная. iPhone 15 умеет снимать видео в 4K при 60 fps. Есть специальный кинематографический режим съемки. Аппаратная основа унаследована от iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это чипсет A16 Bionic. Энергоэффективность в сравнении с iPhone 14 выросла. Объем оперативной памяти равен 6 ГБ.
Емкость батареи iPhone 15 составляет 3877 мАч. Apple гарантирует беспроблемную работу в течение дня. Еще одно важное нововведение — порт USB-C, который заменил Lightning. iPhone 15 умеет связываться со спутником и посылать сигнал SOS. Внутри чип U2, повышающий точность геолокации. Apple также оснастила смартфон шумодавом последнего поколения, который работает при разговорах.

Видео:

Видеообзор на Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A

Видеообзор Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A

Отзывы о товаре Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Смартфон
Линейка
Apple iPhone 15
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.1
Разрешение экрана
2556x1179
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Apple A16 Bionic
Развернуть
Частота процессора, МГц
3460
Количество ядер
6
Операционная система
iOS
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
eSIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
48+12
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание

Базовый iPhone 15 получил корпус со скругленными краями и матовым покрытием. У смартфона 6,1-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью 2000 нит. Вместо челки в верхней части дисплея овальный разрез Dynamic Island. Тыльная камера двойная, с диагональным расположением датчиков. Главный сенсор 48-мегапиксельный, ширик 12-мегапиксельный с возможностью съемки с 2-кратным приближением без потери качества. Фронтальная камера 12-мегапиксельная. iPhone 15 умеет снимать видео в 4K при 60 fps. Есть специальный кинематографический режим съемки. Аппаратная основа унаследована от iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это чипсет A16 Bionic. Энергоэффективность в сравнении с iPhone 14 выросла. Объем оперативной памяти равен 6 ГБ.
Емкость батареи iPhone 15 составляет 3877 мАч. Apple гарантирует беспроблемную работу в течение дня. Еще одно важное нововведение — порт USB-C, который заменил Lightning. iPhone 15 умеет связываться со спутником и посылать сигнал SOS. Внутри чип U2, повышающий точность геолокации. Apple также оснастила смартфон шумодавом последнего поколения, который работает при разговорах.

Видео:

Видеообзор на Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A

Видеообзор Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black MTP03HN/A
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Отзывы


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