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Напильник, 150 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Напильник, 150 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех

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Напильник, 150 мм, №1, трехгранный, сталь У13А// Сибртех
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649247
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Размеры в упаковке, см
15х3х2
Вес, г.
80

Описание товара Напильник, 150 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех

Трехгранный напильник Сибртех 160517 из стали У13А, с полотном длиной 150 мм и насечкой №1, применяется для черновой обработки металлических поверхностей. Напильник служит для доводки изделий до нужной формы или размера и используется для опиливания граней, внутренних углов, треугольных отверстий. Инструмент будет полезен в слесарной мастерской, пригодится также и в быту.



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Отзывы о товаре Напильник, 150 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Описание
Трехгранный напильник Сибртех 160517 из стали У13А, с полотном длиной 150 мм и насечкой №1, применяется для черновой обработки металлических поверхностей. Напильник служит для доводки изделий до нужной формы или размера и используется для опиливания граней, внутренних углов, треугольных отверстий. Инструмент будет полезен в слесарной мастерской, пригодится также и в быту.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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