Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
29
Комплектация
удлинитель для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
В наличии
Код товара: 649067
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
29
Комплектация
удлинитель для головок
Упаковка
сумка
Количество гаечных ключей, шт
29
Тип гаечных ключей
разводной, шестигранный (имбусовый)
Макс. размер зева разводного ключа, мм
19
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х4
Вес, г.
835
Описание товара Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535)
Слесарно-монтажный набор 29 предметов SPARTA 13535 представляет собой комплект всех необходимых инструментов для небольших ремонтных работ: длинногубцы, ключи, отвертки, торцевые головки, биты. Набор поставляется в удобном компактном кейсе, что упрощает хранение и транспортировку инструментов.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
29
Комплектация
удлинитель для головок
Упаковка
сумка
Количество гаечных ключей, шт
29
Тип гаечных ключей
разводной, шестигранный (имбусовый)
Макс. размер зева разводного ключа, мм
19
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Слесарно-монтажный набор 29 предметов SPARTA 13535 представляет собой комплект всех необходимых инструментов для небольших ремонтных работ: длинногубцы, ключи, отвертки, торцевые головки, биты. Набор поставляется в удобном компактном кейсе, что упрощает хранение и транспортировку инструментов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - данный товар вы можете купить по цене 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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