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Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535)

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Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 1
Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 2
Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 3
Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 4
Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 5
Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 6
Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 7
Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 8
Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 9
Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 10
Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 11
Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 12
Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 13
Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
29
Комплектация
удлинитель для головок
  • Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 1
  • Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 2
  • Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 3
  • Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 4
  • Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 5
  • Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 6
  • Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 7
  • Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 8
  • Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 9
  • Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 10
  • Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 11
  • Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 12
  • Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 13
  • Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649067
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535)
790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
29
Комплектация
удлинитель для головок
Упаковка
сумка
Количество гаечных ключей, шт
29
Тип гаечных ключей
разводной, шестигранный (имбусовый)
Макс. размер зева разводного ключа, мм
19
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х4
Вес, г.
835

Описание товара Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535)

Слесарно-монтажный набор 29 предметов SPARTA 13535 представляет собой комплект всех необходимых инструментов для небольших ремонтных работ: длинногубцы, ключи, отвертки, торцевые головки, биты. Набор поставляется в удобном компактном кейсе, что упрощает хранение и транспортировку инструментов.



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Отзывы о товаре Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535)




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
29
Комплектация
удлинитель для головок
Упаковка
сумка
Количество гаечных ключей, шт
29
Тип гаечных ключей
разводной, шестигранный (имбусовый)
Макс. размер зева разводного ключа, мм
19
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Описание
Слесарно-монтажный набор 29 предметов SPARTA 13535 представляет собой комплект всех необходимых инструментов для небольших ремонтных работ: длинногубцы, ключи, отвертки, торцевые головки, биты. Набор поставляется в удобном компактном кейсе, что упрощает хранение и транспортировку инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов бытовой, 29 предметов Sparta (13535) - данный товар вы можете купить по цене 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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