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Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439)

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Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 1
Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 2
Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 3
Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 4
Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 5
Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 6
Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 7
Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 8
Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 9
Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 10
Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 11
Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 12 шт, типоразмеры - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 1
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 2
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 3
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 4
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 5
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 6
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 7
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 8
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 9
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 10
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 11
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649138
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439)
890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 12 шт, типоразмеры - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х22х13
Вес, г.
980

Описание товара Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439)

Набор комбинированных ключей СИБРТЕХ 6-22 мм 12 шт 15439 используется для обслуживания резьбовых соединений. Ключи изготовлены из углеродистой стали с покрытием из желтого цинка. Ключи имеют два профиля - рожковый и накидной с 12 гранями. Пластиковый держатель позволяет компактно хранить инструмент.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 12 шт, типоразмеры - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных ключей СИБРТЕХ 6-22 мм 12 шт 15439 используется для обслуживания резьбовых соединений. Ключи изготовлены из углеродистой стали с покрытием из желтого цинка. Ключи имеют два профиля - рожковый и накидной с 12 гранями. Пластиковый держатель позволяет компактно хранить инструмент.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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