Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 10 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15475)
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Характеристики
Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 10 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15475)
Набор из 10 комбинированных ключей Сибртех 15475, фосфатированных, изготовленных из стали CrV в соответствии с ГОСТом 16983, предназначен для откручивания и закручивания крепежа размером 6-22 мм с 6-гранным или 12-гранным профилем головки. Внутренняя поверхность кольцевого зева с 12 гранями позволяет поворачивать ключ всего на 30°, что облегчает работу в стесненных условиях. Ключи используются для слесарно-монтажных работ, будут полезны в строительстве, во время ремонта, а также пригодятся дома или в гараже.
Преимущества
- Высокая прочность — ключи изготовлены из хромованадиевой стали по технологии горячей ковки.
- Устойчивость к нагрузкам — инструменты прошли закалку и отпуск, твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC.
- Долговечность — поверхность ключей фосфатирована для защиты от коррозии.
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Набор из 10 комбинированных ключей Сибртех 15475, фосфатированных, изготовленных из стали CrV в соответствии с ГОСТом 16983, предназначен для откручивания и закручивания крепежа размером 6-22 мм с 6-гранным или 12-гранным профилем головки. Внутренняя поверхность кольцевого зева с 12 гранями позволяет поворачивать ключ всего на 30°, что облегчает работу в стесненных условиях. Ключи используются для слесарно-монтажных работ, будут полезны в строительстве, во время ремонта, а также пригодятся дома или в гараже.
Преимущества
- Высокая прочность — ключи изготовлены из хромованадиевой стали по технологии горячей ковки.
- Устойчивость к нагрузкам — инструменты прошли закалку и отпуск, твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC.
- Долговечность — поверхность ключей фосфатирована для защиты от коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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