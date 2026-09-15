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Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165)

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Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 1
Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 2
Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 3
Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 4
Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 5
Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 6
Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 7
Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 8
Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 9
Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
3
Комплектация
Отвертки: SL3, SL4, SL55 - 3 шт
  • Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 1
  • Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 2
  • Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 3
  • Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 4
  • Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 5
  • Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 6
  • Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 7
  • Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 8
  • Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 9
  • Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649236
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165)
840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
3
Комплектация
Отвертки: SL3, SL4, SL55 - 3 шт
Упаковка
картонная коробка
Количество бит, шт
3
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165)

Набор отвёрток 3 шт S2 GROSS 12165 применяется для монтажных и ремонтных работ. В набор входит три стальных отвертки (SL 3.0x75, SL 4.0x100, SL 5.5x150), которые имеют эргономичную рукоятку, стержень с намагниченным наконечником и насечками. Имеется силовой элемент под ключ.



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Отзывы о товаре Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
3
Комплектация
Отвертки: SL3, SL4, SL55 - 3 шт
Упаковка
картонная коробка
Количество бит, шт
3
Страна производитель
Тайвань
Описание
Набор отвёрток 3 шт S2 GROSS 12165 применяется для монтажных и ремонтных работ. В набор входит три стальных отвертки (SL 3.0x75, SL 4.0x100, SL 5.5x150), которые имеют эргономичную рукоятку, стержень с намагниченным наконечником и насечками. Имеется силовой элемент под ключ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отвёрток, 3 шт., SL, S2, 3к рукоятка Gross (12165) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 840 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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