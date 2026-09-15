Набор отверток "Era" на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13380)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
отвертки: РН1, РН2, РН3, SL3, SL6, SL8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
В наличии
Код товара: 649209
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
910 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
отвертки: РН1, РН2, РН3, SL3, SL6, SL8
Упаковка
подвесная полка
Количество отверток, шт
8
Шлицы отверток
SL2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х4
Вес, г.
892
Описание товара Набор отверток "Era" на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13380)
Набор Matrix «Era» 13380 включает в себя 8 отверток из стали CrV, с 3-компонентными рукоятками. Используется для закручивания и откручивания резьбового крепежа со шлицами PH и SL. Направлять отвертку с насаженным крепежом можно одной рукой, т.к. рабочая часть каждого инструмента намагничена. Набор рекомендован для профессионального применения и будет полезен во время ремонта оборудования и бытовой техники, а также при сборке мебели.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитНабор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., экстра-длинные,...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитНабор ключей комбинированных 6-22 мм. 12 шт., Сибртех (15439)
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитНабор ключей комбинированных 8 шт. 8-19 мм антислип Stels (1528...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитНабор ключей накидных, 6–17 мм, CR-V, 6 шт., полированный хром M...
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитНабор ключей рожковых 8шт. (6-22мм), CrV, Elliptical, зерк. хром...
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитНабор отвёрток, 2 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12168)
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитНабор отвёрток, 3 шт., PH + SL, S2, 3к рукоятка Gross (12167)
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, фосфатиров...
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитНабор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хр...
-
В наличииЦена 960 руб. 1 540 руб.240 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, полированн...
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитНабор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, 2к рук...
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
отвертки: РН1, РН2, РН3, SL3, SL6, SL8
Упаковка
подвесная полка
Количество отверток, шт
8
Шлицы отверток
SL2.5
Страна производитель
Китай
Набор Matrix «Era» 13380 включает в себя 8 отверток из стали CrV, с 3-компонентными рукоятками. Используется для закручивания и откручивания резьбового крепежа со шлицами PH и SL. Направлять отвертку с насаженным крепежом можно одной рукой, т.к. рабочая часть каждого инструмента намагничена. Набор рекомендован для профессионального применения и будет полезен во время ремонта оборудования и бытовой техники, а также при сборке мебели.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Набор отверток "Era" на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13380) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор отверток "Era" на полке, 8 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (13380)