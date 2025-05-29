Машина шлифовальная угловая Denzel AG125-1100
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 649048
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4 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
32.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х26х7
Вес, кг.
2.63
Описание товара Машина шлифовальная угловая Denzel AG125-1100
Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100 26906 мощностью 1100 Вт совместима с оснасткой максимальным диаметром 125 мм, поддерживает частоту вращения шпинделя от 3000 до 11000 об/мин, благодаря чему эффективно справляется с обработкой и зачисткой поверхностей, а также резкой, шлифовкой металла толщиной до 35 мм и камня. Пригодится дома, в гараже и на даче.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
32.5
Страна производитель
Китай
Угловая шлифовальная машина Denzel AG125-1100 26906 мощностью 1100 Вт совместима с оснасткой максимальным диаметром 125 мм, поддерживает частоту вращения шпинделя от 3000 до 11000 об/мин, благодаря чему эффективно справляется с обработкой и зачисткой поверхностей, а также резкой, шлифовкой металла толщиной до 35 мм и камня. Пригодится дома, в гараже и на даче.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
две недели без выходных, признаки (заболевания) отсутствуют, походу правда оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Шняга хоть и китайская, но проверенная, херачит годами!!! не фуфло.
Достоинства:
Комментарий:
Сравнивал с другими продавцами - эта выигрывает по всем параметрам. Мощность, удобство, долговечность. Теперь только этот бренд
Достоинства:
Комментарий:
отличная вещь! регулировка оборотов удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Для дома отлично. Кладу плитку в ванной и приходится иногда шлифовать края "черепашкой", так что регулировка оборотов вращения очень пригодилась.
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой остался доволен. Болгарка качественная, все прочно. Без нареканий, справляется со своей задачей
Достоинства:
Комментарий:
Всё качественно, надёжно, удобно, при этом цена не завышенная, мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Надёжная и качественная болгарка, соответствует всем заявленным характеристикам, доставили в срок, упакована аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
отличная ушм понравилась все добротно
Достоинства:
Комментарий:
Упакована качественно, комплектация полная.
Достоинства:
Комментарий:
Меня всё совершенно устроило. Качество, удобство, цена и размер соответствуют
Достоинства:
Комментарий:
Мощности хватает для любого вида работ резка,шлифовка.Выносливая,защита от перегрева, поддержка оборотов, мягкий длинный шнур,одни достоинства.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично справляется, нареканий не было в работе. Мощность и функциональность соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка мощная, удобная в использовании, диск меняется легко. Хороший инструмент для резки и шлифовки металла.
Достоинства:
Комментарий:
Обсалютно никаких изян или минусов не увидел не в качестве, на как справляется работой.Легкий, шустрый, удобний
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, прочная и надёжная болгарка, фирму эту давно знаю, нареканий не было
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка. Ещё один инструмент от дензел себе в коллекцию. Все заявление характеристики имеются и отлично работают. Обороты регулируются плавно, под нагрузкой чувствуется увеличение мощности, когда перестаешь пилить и отводишь болгарку плавно(не медленно) понижаются обороты. Товаром доволен полностью.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая болгарка. Покупал под специальный кожух для резки бетона с пылесосом. Идеально подошла. На много легче и компактнее стандартных штроборезов. Есть плавный пуск, но нет защиты от случайного включения. Это конечно не критично, но будьте внимательны при работе. Собрана качественно. Пластик прочный, не скрипит, не люфтит, не болтается. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Невероятно полезный инструмент! Проста в использовании и надежна, за такую сумму прям отлично
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобна в использовании и видно что качественная. Результаты впечатляют, рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Такая же в сервисе живёт пятый год, взял ещё одну про запас
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка выполнена на высшем уровне и справляется со всеми задачами безупречно. Своих денег стоит
Достоинства:
Комментарий:
качество достойное сам не ожидал )
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая машинка для работы с камнем. Уже 4 ая такая
Достоинства:
Комментарий:
Брал эту болгарку из-за регулировки скорости. Сам инструмент увесистый, сборка хорошая. При нагрузке на средних оборотах (работал коралловым диском) ощутимо греется. Хотелось бы еще кейс хоть какой-нибудь, а не картонную коробку. В общем, инструментом доволен, буду работать им дальше. Если что проявится еще - дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка при работе греется, посмотрим, что будет дальше.
Достоинства:
Комментарий:
Есть дома здоровенный штроборез-болгарка, мощный, все дела, но уж очень он тяжеленный, есть места где неудобно работать, или руки устают. Хотел себе инструмент чтоб и легкий был и более-менее универсальный, для шлифовки использовать, потому-что с тяжелым инструментом шлифовать потолок к примеру - руки отваляться. Данная модель - отличная. Мощный, при этом не тяжелый (реально одной рукой держать и достаточно длительное время работать). Качество понравилось, пластик крепкий. Скорость - регулируется.
Достоинства:
Комментарий:
Собрано очень даже не плохо. Обороты регулируются, в редукторе достаточно смазки. Из плюсов также наличие подшипника в редукторе.
Достоинства:
Комментарий:
Цена-качество, достойная болгарка
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь для дома. Особенно, если живёшь в своём дворе. Хорошая фукнция уменьшение оборотов дает возможность выполнить более мелкую работу. Болгарка сделана качественно и надеюсь будет работать долго. Буду проверять...
Машина шлифовальная угловая Denzel AG125-1100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Denzel AG125-1100
Достоинства:
Комментарий:
две недели без выходных, признаки (заболевания) отсутствуют, походу правда оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Шняга хоть и китайская, но проверенная, херачит годами!!! не фуфло.
Достоинства:
Комментарий:
Сравнивал с другими продавцами - эта выигрывает по всем параметрам. Мощность, удобство, долговечность. Теперь только этот бренд
Достоинства:
Комментарий:
отличная вещь! регулировка оборотов удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Для дома отлично. Кладу плитку в ванной и приходится иногда шлифовать края "черепашкой", так что регулировка оборотов вращения очень пригодилась.
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой остался доволен. Болгарка качественная, все прочно. Без нареканий, справляется со своей задачей
Достоинства:
Комментарий:
Всё качественно, надёжно, удобно, при этом цена не завышенная, мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Надёжная и качественная болгарка, соответствует всем заявленным характеристикам, доставили в срок, упакована аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
отличная ушм понравилась все добротно
Достоинства:
Комментарий:
Упакована качественно, комплектация полная.
Достоинства:
Комментарий:
Меня всё совершенно устроило. Качество, удобство, цена и размер соответствуют
Достоинства:
Комментарий:
Мощности хватает для любого вида работ резка,шлифовка.Выносливая,защита от перегрева, поддержка оборотов, мягкий длинный шнур,одни достоинства.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично справляется, нареканий не было в работе. Мощность и функциональность соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка мощная, удобная в использовании, диск меняется легко. Хороший инструмент для резки и шлифовки металла.
Достоинства:
Комментарий:
Обсалютно никаких изян или минусов не увидел не в качестве, на как справляется работой.Легкий, шустрый, удобний
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, прочная и надёжная болгарка, фирму эту давно знаю, нареканий не было
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка. Ещё один инструмент от дензел себе в коллекцию. Все заявление характеристики имеются и отлично работают. Обороты регулируются плавно, под нагрузкой чувствуется увеличение мощности, когда перестаешь пилить и отводишь болгарку плавно(не медленно) понижаются обороты. Товаром доволен полностью.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая болгарка. Покупал под специальный кожух для резки бетона с пылесосом. Идеально подошла. На много легче и компактнее стандартных штроборезов. Есть плавный пуск, но нет защиты от случайного включения. Это конечно не критично, но будьте внимательны при работе. Собрана качественно. Пластик прочный, не скрипит, не люфтит, не болтается. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Невероятно полезный инструмент! Проста в использовании и надежна, за такую сумму прям отлично
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобна в использовании и видно что качественная. Результаты впечатляют, рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Такая же в сервисе живёт пятый год, взял ещё одну про запас
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка выполнена на высшем уровне и справляется со всеми задачами безупречно. Своих денег стоит
Достоинства:
Комментарий:
качество достойное сам не ожидал )
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая машинка для работы с камнем. Уже 4 ая такая
Достоинства:
Комментарий:
Брал эту болгарку из-за регулировки скорости. Сам инструмент увесистый, сборка хорошая. При нагрузке на средних оборотах (работал коралловым диском) ощутимо греется. Хотелось бы еще кейс хоть какой-нибудь, а не картонную коробку. В общем, инструментом доволен, буду работать им дальше. Если что проявится еще - дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка при работе греется, посмотрим, что будет дальше.
Достоинства:
Комментарий:
Есть дома здоровенный штроборез-болгарка, мощный, все дела, но уж очень он тяжеленный, есть места где неудобно работать, или руки устают. Хотел себе инструмент чтоб и легкий был и более-менее универсальный, для шлифовки использовать, потому-что с тяжелым инструментом шлифовать потолок к примеру - руки отваляться. Данная модель - отличная. Мощный, при этом не тяжелый (реально одной рукой держать и достаточно длительное время работать). Качество понравилось, пластик крепкий. Скорость - регулируется.
Достоинства:
Комментарий:
Собрано очень даже не плохо. Обороты регулируются, в редукторе достаточно смазки. Из плюсов также наличие подшипника в редукторе.
Достоинства:
Комментарий:
Цена-качество, достойная болгарка
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь для дома. Особенно, если живёшь в своём дворе. Хорошая фукнция уменьшение оборотов дает возможность выполнить более мелкую работу. Болгарка сделана качественно и надеюсь будет работать долго. Буду проверять...