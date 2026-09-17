Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, без АКБ,
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
105
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
9500
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 741560
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Загружаем...
4 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
105
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
9500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Габариты (ШxВxГ)
230x100x360 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х11
Вес, кг.
2.1
Описание товара Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, без АКБ,
Субкомпактная аккумуляторная угловая шлифмашина серии «Сотка», работающая на базе современного бесщеточного двигателя с высоким коэффициентом полезного действия. Модель спроектирована под небольшую рабочую оснастку и выделяется превосходным узким хватом для удобного контроля одной рукой. Электронная плата управления имеет встроенный кнопочный регулятор оборотов и плавный пуск. Данная комплектация поставляется соло, предоставляя пользователю возможность сэкономить при наличии батарей.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
105
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
9500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Габариты (ШxВxГ)
230x100x360 мм
Страна производитель
Китай
Субкомпактная аккумуляторная угловая шлифмашина серии «Сотка», работающая на базе современного бесщеточного двигателя с высоким коэффициентом полезного действия. Модель спроектирована под небольшую рабочую оснастку и выделяется превосходным узким хватом для удобного контроля одной рукой. Электронная плата управления имеет встроенный кнопочный регулятор оборотов и плавный пуск. Данная комплектация поставляется соло, предоставляя пользователю возможность сэкономить при наличии батарей.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, без АКБ, - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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