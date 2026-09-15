Бокорезы,180 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17529)
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Характеристики
Тип товара
Бокорезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб.
В наличии
Код товара: 649016
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390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х2
Вес, г.
260
Описание товара Бокорезы,180 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17529)
Фосфатированные бокорезы Сибртех 17529 длиной 180 мм, с трехкомпонентными рукоятками, применяются для перекусывания проводов, проволоки и стержней, резки металлических и пластмассовых деталей. Будут полезны при проведении монтажных и слесарных работ дома, в гараже, а также в мастерской и на строительной площадке.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — бокорезы выполнены из кованой и закаленной в масле стали 45, губки частично отшлифованы.
- Защита от коррозии — фосфатированные рабочие части устойчивы к воздействию влаги.
- Безопасная работа — широкие упоры препятствуют соскальзыванию руки к рабочим частям.
- Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки с антискользящим покрытием обеспечивают надежный хват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Фосфатированные бокорезы Сибртех 17529 длиной 180 мм, с трехкомпонентными рукоятками, применяются для перекусывания проводов, проволоки и стержней, резки металлических и пластмассовых деталей. Будут полезны при проведении монтажных и слесарных работ дома, в гараже, а также в мастерской и на строительной площадке.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — бокорезы выполнены из кованой и закаленной в масле стали 45, губки частично отшлифованы.
- Защита от коррозии — фосфатированные рабочие части устойчивы к воздействию влаги.
- Безопасная работа — широкие упоры препятствуют соскальзыванию руки к рабочим частям.
- Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки с антискользящим покрытием обеспечивают надежный хват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы,180 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибртех (17529) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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