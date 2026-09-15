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Бокорезы Stayer TOPGrip 140мм 2205-5-14_z02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы Stayer TOPGrip 140мм 2205-5-14_z02

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Бокорезы Stayer TOPGrip 140мм 2205-5-14_z02 - фото 1
Бокорезы Stayer TOPGrip 140мм 2205-5-14_z02 - фото 2
Бокорезы Stayer TOPGrip 140мм 2205-5-14_z02 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы Stayer TOPGrip 140мм 2205-5-14_z02 - фото 1
  • Бокорезы Stayer TOPGrip 140мм 2205-5-14_z02 - фото 2
  • Бокорезы Stayer TOPGrip 140мм 2205-5-14_z02 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565660
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бокорезы Stayer TOPGrip 140мм 2205-5-14_z02
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Бокорезы
Материал губок
закаленная сталь
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х7х2
Вес, г.
153

Описание товара Бокорезы Stayer TOPGrip 140мм 2205-5-14_z02

Кусачки и бокорезы Stayer – это надежный инструмент, предназначенный для профессионального и бытового использования. Они имеют длину в 140 мм, что обеспечивает удобство работы и позволяет дотянуться до труднодоступных мест. Инструмент оснащен рукоятками-чехлами, обеспечивающими комфортное и безопасное удержание во время работы, снижая вероятность скольжения даже при длительном использовании. Бренд Stayer известен своим качеством и долговечностью, что делает эти кусачки и бокорезы надежным помощником в различных задачах по резке и обрезке проводов и других материалов. Отличный выбор для тех, кто ценит качество и удобство в одном инструменте.



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Отзывы о товаре Бокорезы Stayer TOPGrip 140мм 2205-5-14_z02




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Бокорезы
Материал губок
закаленная сталь
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
140
Страна производитель
Китай
Описание
Кусачки и бокорезы Stayer – это надежный инструмент, предназначенный для профессионального и бытового использования. Они имеют длину в 140 мм, что обеспечивает удобство работы и позволяет дотянуться до труднодоступных мест. Инструмент оснащен рукоятками-чехлами, обеспечивающими комфортное и безопасное удержание во время работы, снижая вероятность скольжения даже при длительном использовании. Бренд Stayer известен своим качеством и долговечностью, что делает эти кусачки и бокорезы надежным помощником в различных задачах по резке и обрезке проводов и других материалов. Отличный выбор для тех, кто ценит качество и удобство в одном инструменте.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы Stayer TOPGrip 140мм 2205-5-14_z02 - стоимость товара 380 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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