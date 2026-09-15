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Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522)

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Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 1
Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 2
Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 3
Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 4
Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 5
Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 6
Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 7
Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 8
Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 9
Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 10
Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 1
  • Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 2
  • Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 3
  • Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 4
  • Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 5
  • Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 6
  • Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 7
  • Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 8
  • Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 9
  • Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 10
  • Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649003
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522)
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х7х3
Вес, г.
290

Описание товара Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522)

Никелированные плоскогубцы Matrix NICKEL 16904 длиной 180 мм, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для выполнения ремонтных и монтажных работ. Губки с насечками крепко удерживают детали разной формы, крепеж, проволоку или провода. Режущие кромки позволяют перекусывать проволоку. Плоскогубцы используются в профессиональной и бытовой сфере.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — инструмент изготовлен из стали 45.
  • Эффективность — рабочие кромки прошли закалку до 53 HRC, поэтому справляются с твердой проволокой без потери режущих свойств.
  • Возможность работать с плоскими и круглыми деталями — губки имеют 2 зоны захвата.
  • Долговечность — никелированные рабочие поверхности не подвержены коррозии.
  • Комфортная и безопасная работа — двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке и имеют специальные упоры для пальцев.



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Отзывы о товаре Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Описание

Никелированные плоскогубцы Matrix NICKEL 16904 длиной 180 мм, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для выполнения ремонтных и монтажных работ. Губки с насечками крепко удерживают детали разной формы, крепеж, проволоку или провода. Режущие кромки позволяют перекусывать проволоку. Плоскогубцы используются в профессиональной и бытовой сфере.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — инструмент изготовлен из стали 45.
  • Эффективность — рабочие кромки прошли закалку до 53 HRC, поэтому справляются с твердой проволокой без потери режущих свойств.
  • Возможность работать с плоскими и круглыми деталями — губки имеют 2 зоны захвата.
  • Долговечность — никелированные рабочие поверхности не подвержены коррозии.
  • Комфортная и безопасная работа — двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке и имеют специальные упоры для пальцев.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17522) - по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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