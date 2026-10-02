Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бокорезы, Standard, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix
Комбинированные шлифованные плоскогубцы Matrix Standard 16974 длиной 200 мм, с пластмассовыми рукоятками, предназначены для захвата и удерживания заготовок, крепежных элементов, проволоки и проводов. Благодаря шлифованной поверхности инструмент обладает повышенной механической прочностью. Форма губок позволяет фиксировать круглые предметы, а режущими кромками можно перекусывать проводки и проволоку. Плоскогубцы применяют в строительном, слесарном и столярном деле, также инструмент полезен во время ремонта автомобилей и в быту.
Преимущества
- Надежная фиксация деталей — губки имеют зазубренную поверхность.
- Устойчивость к разрушению при высоких нагрузках — рабочие кромки прошли закалку высокочастотными токами.
- Прочность — рабочие части выполнены из углеродистой стали 45.
- Эргономичность — пластмассовые рукоятки снабжены ограничителями, препятствующими выскальзыванию из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Комбинированные шлифованные плоскогубцы Matrix Standard 16974 длиной 200 мм, с пластмассовыми рукоятками, предназначены для захвата и удерживания заготовок, крепежных элементов, проволоки и проводов. Благодаря шлифованной поверхности инструмент обладает повышенной механической прочностью. Форма губок позволяет фиксировать круглые предметы, а режущими кромками можно перекусывать проводки и проволоку. Плоскогубцы применяют в строительном, слесарном и столярном деле, также инструмент полезен во время ремонта автомобилей и в быту.
Преимущества
- Надежная фиксация деталей — губки имеют зазубренную поверхность.
- Устойчивость к разрушению при высоких нагрузках — рабочие кромки прошли закалку высокочастотными токами.
- Прочность — рабочие части выполнены из углеродистой стали 45.
- Эргономичность — пластмассовые рукоятки снабжены ограничителями, препятствующими выскальзыванию из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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