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Болторез 900 мм, 36", Cr-Mo Denzel (78539) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Болторез 900 мм, 36", Cr-Mo Denzel (78539)

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Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 1
Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 2
Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 3
Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 4
Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 5
Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 6
Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 7
Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 8
Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 9
Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 10
Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 11
Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
  • Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 1
  • Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 2
  • Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 3
  • Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 4
  • Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 5
  • Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 6
  • Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 7
  • Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 8
  • Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 9
  • Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 10
  • Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 11
  • Болторез 900 мм, 36&quot;, Cr-Mo Denzel (78539) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648967
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Болторез 900 мм, 36", Cr-Mo Denzel (78539)
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Комплектация
Болторез - 1 шт
Материал губок
CrMo
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х20х5
Вес, кг.
6.45

Описание товара Болторез 900 мм, 36", Cr-Mo Denzel (78539)

Болторез Denzel 900 мм, 36", Cr-Mo 78539 предназначен для перекусывания стальных прутков диаметром 14.3 мм, болтов и шурупов, тросов, разнородной проволоки. Рабочая часть инструмента выполнена из качественной хромомолибденовой стали, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Покрытие порошковой эмалью увеличивает эксплуатационный ресурс инструмента и защищает рабочую часть от коррозии. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортную эксплуатацию и не скользят в руках при работе. Технические характеристики болтореза Denzel 78539 Диаметр прутка, мм 14,3 Материал губок CrMo Рукоятки-чехлы двухкомпонентные Вес нетто, кг 6,45 Длина, мм 900 Диэлектрическое покрытие нет Преимущества болтореза Denzel 78539 Износостойкие губки, выполненные из стали CrMo, обладают повышенной прочностью и жесткостью Твердость рабочих губок 56-60 HRC позволяет работать с прочными материалами Дополнительный рычаг Denzel 900 мм, 36", Cr-Mo 78539 уменьшает прикладываемое усилие. Эксцентриковый механизм регулирует прилегание рабочих губок друг к другу Эргономичные рукоятки удобно лежат в руке



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Болторез 900 мм, 36", Cr-Mo Denzel (78539)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Комплектация
Болторез - 1 шт
Материал губок
CrMo
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Описание
Болторез Denzel 900 мм, 36", Cr-Mo 78539 предназначен для перекусывания стальных прутков диаметром 14.3 мм, болтов и шурупов, тросов, разнородной проволоки. Рабочая часть инструмента выполнена из качественной хромомолибденовой стали, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Покрытие порошковой эмалью увеличивает эксплуатационный ресурс инструмента и защищает рабочую часть от коррозии. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортную эксплуатацию и не скользят в руках при работе. Технические характеристики болтореза Denzel 78539 Диаметр прутка, мм 14,3 Материал губок CrMo Рукоятки-чехлы двухкомпонентные Вес нетто, кг 6,45 Длина, мм 900 Диэлектрическое покрытие нет Преимущества болтореза Denzel 78539 Износостойкие губки, выполненные из стали CrMo, обладают повышенной прочностью и жесткостью Твердость рабочих губок 56-60 HRC позволяет работать с прочными материалами Дополнительный рычаг Denzel 900 мм, 36", Cr-Mo 78539 уменьшает прикладываемое усилие. Эксцентриковый механизм регулирует прилегание рабочих губок друг к другу Эргономичные рукоятки удобно лежат в руке


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Болторез 900 мм, 36", Cr-Mo Denzel (78539) - по цене 3910 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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