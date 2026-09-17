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Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг

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Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг - фото 1
Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг - фото 2
Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг - фото 3
Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг - фото 4
Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг - фото 5
Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
  • Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг - фото 1
  • Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг - фото 2
  • Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг - фото 3
  • Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг - фото 4
  • Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг - фото 5
  • Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742509
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг
4 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
910
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.19х0.1
Вес, кг.
7.05

Описание товара Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг

Кувалда с фибергласовой удлиненной рукояткой Зубр Проф 8 кг 20111-8_z03 представляет собой профессиональный высокопрочный инструмент для ударных работ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
910
Страна производитель
Китай
Описание
Кувалда с фибергласовой удлиненной рукояткой Зубр Проф 8 кг 20111-8_z03 представляет собой профессиональный высокопрочный инструмент для ударных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг - стоимость товара 4060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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