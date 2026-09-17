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Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор

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Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - фото 1
Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - фото 2
Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - фото 3
Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - фото 4
Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - фото 5
Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - фото 6
Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - фото 7
Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
  • Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - фото 1
  • Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - фото 2
  • Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - фото 3
  • Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - фото 4
  • Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - фото 5
  • Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - фото 6
  • Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - фото 7
  • Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742463
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор
3 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
трубная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
алюминий
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
110
Диаметр трубы, дюйм
3/4
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х27
Вес, кг.
1.44

Описание товара Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор

Трубная струбцина KRAFTOOL PC-34-6 с неограниченной шириной захвата - надежный зажимной/распорный инструмент. Удобная рычажно-поворотная рукоятка, широкие ножки в основании, мягкие накладки на губки - обеспечивают максимальный комфорт при выполении работ. Усилие - до 500 кгс. Увеличенная до 110 мм глубина захвата.



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Отзывы о товаре Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
трубная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
алюминий
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
110
Диаметр трубы, дюйм
3/4
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Описание
Трубная струбцина KRAFTOOL PC-34-6 с неограниченной шириной захвата - надежный зажимной/распорный инструмент. Удобная рычажно-поворотная рукоятка, широкие ножки в основании, мягкие накладки на губки - обеспечивают максимальный комфорт при выполении работ. Усилие - до 500 кгс. Увеличенная до 110 мм глубина захвата.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - стоимость товара 3980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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