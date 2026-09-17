Монтажный лом Kraftool Grand 21801-130, 1300 / 25 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Лом
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
шестигранный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 742561
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Лом
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
шестигранный
Тип сечения
шестигранник
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
1300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.08х0.07
Вес, кг.
5.2
Описание товара Монтажный лом Kraftool Grand 21801-130, 1300 / 25 мм
Монтажный лом GRAND 1300 мм, сталь 65Mn, сечение 25 мм 21801-130 обеспечит удобное и быстрое выполнение широкого круга задач. Специальная шестигранная форма корпуса выдерживает высокие нагрузки. Лом сделан из высококачественной инструментальной стали. Обладает высокой прочностью и долговечностью.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Лом
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
шестигранный
Тип сечения
шестигранник
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
1300
Страна производитель
Китай
Монтажный лом GRAND 1300 мм, сталь 65Mn, сечение 25 мм 21801-130 обеспечит удобное и быстрое выполнение широкого круга задач. Специальная шестигранная форма корпуса выдерживает высокие нагрузки. Лом сделан из высококачественной инструментальной стали. Обладает высокой прочностью и долговечностью.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Монтажный лом Kraftool Grand 21801-130, 1300 / 25 мм - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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