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Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603)

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Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603) - фото 1
Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603) - фото 2
Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603) - фото 3
Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603) - фото 4
Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603) - фото 5
Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603) - фото 6
Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603) - фото 7
Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
  • Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603) - фото 1
  • Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603) - фото 2
  • Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603) - фото 3
  • Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603) - фото 4
  • Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603) - фото 5
  • Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603) - фото 6
  • Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603) - фото 7
  • Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648919
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х2
Вес, г.
410

Описание товара Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603)

Струбцина G-образная Matrix 20603 с максимальной шириной зажима 75 мм используется для фиксации заготовок или закрепления их на верстаке или станке. Позволяет склеивать детали, а также сверлить их, шлифовать, опиливать и проводить другие работы. Подходит для использования во время сварки. Стальной винт и рама из высокопрочного чугуна выдерживают значительные нагрузки. Винт с трапециевидной резьбой обеспечивает надежную фиксацию предметов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Струбцина G-образная, усиленная 75 мм Matrix (20603)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
60
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина G-образная Matrix 20603 с максимальной шириной зажима 75 мм используется для фиксации заготовок или закрепления их на верстаке или станке. Позволяет склеивать детали, а также сверлить их, шлифовать, опиливать и проводить другие работы. Подходит для использования во время сварки. Стальной винт и рама из высокопрочного чугуна выдерживают значительные нагрузки. Винт с трапециевидной резьбой обеспечивает надежную фиксацию предметов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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