Струбцина F-образная, усиленная, 200 х 80 х 280 мм Matrix (20401)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
полупрофессиональный
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 648902
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Загружаем...
540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х8
Вес, кг.
3.1
Описание товара Струбцина F-образная, усиленная, 200 х 80 х 280 мм Matrix (20401)
Усиленная F-образная струбцина Matrix 20401 размером 200 х 80 х 280 мм используется для зажима металлических, деревянных и других заготовок для их последующей обработки или сборки. Представляет собой штангу, на которой установлены 2 кронштейна — неподвижный и подвижный. Деталь помещается между ними и прижимается к губкам при помощи винтового зажима с трапециевидной резьбой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
80
Страна производитель
Китай
Усиленная F-образная струбцина Matrix 20401 размером 200 х 80 х 280 мм используется для зажима металлических, деревянных и других заготовок для их последующей обработки или сборки. Представляет собой штангу, на которой установлены 2 кронштейна — неподвижный и подвижный. Деталь помещается между ними и прижимается к губкам при помощи винтового зажима с трапециевидной резьбой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина F-образная, усиленная, 200 х 80 х 280 мм Matrix (20401) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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