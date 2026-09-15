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Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2"/38 мм Gross (20801) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2"/38 мм Gross (20801)

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Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 1
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 2
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 3
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 4
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 5
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 6
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 7
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 8
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 9
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 1
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 2
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 3
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 4
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 5
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 6
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 7
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 8
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 9
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2&quot;/38 мм Gross (20801) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648932
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2"/38 мм Gross (20801)
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Глубина зажима
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х3
Вес, г.
100

Описание товара Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2"/38 мм Gross (20801)

Клещеобразная струбцина Gross 20801 в пластиковом корпусе, с храповым механизмом жесткой фиксации, используется для фиксирования деталей толщиной 1-1/2 дюйма / 38 мм при их скреплении и обработке. Позволяет зажимать и удерживать заготовки из древесины и других материалов. Благодаря надежному металлическому храповому механизму губки жестко фиксируют предметы, что отличает данную модель от струбцин прищепочного типа на пружинах. Инструмент предназначен для профессионального использования.

Преимущества

  • Благодаря шарнирному креплению прижимных насадок сжимаемые детали можно устанавливать под разными углами.
  • Корпус выполнен из высокопрочного стеклопластика, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
  • Курковый фиксатор обеспечивает моментальное раскрытие струбцины, что облегчает работу с ней.
  • Двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в руке, что повышает комфортность работы.
  • Инструмент произведен на фирменном заводе в Тайване и обладает гарантированно высоким качеством.



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Отзывы о товаре Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2"/38 мм Gross (20801)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Глубина зажима
30
Страна производитель
Китай
Описание

Клещеобразная струбцина Gross 20801 в пластиковом корпусе, с храповым механизмом жесткой фиксации, используется для фиксирования деталей толщиной 1-1/2 дюйма / 38 мм при их скреплении и обработке. Позволяет зажимать и удерживать заготовки из древесины и других материалов. Благодаря надежному металлическому храповому механизму губки жестко фиксируют предметы, что отличает данную модель от струбцин прищепочного типа на пружинах. Инструмент предназначен для профессионального использования.

Преимущества

  • Благодаря шарнирному креплению прижимных насадок сжимаемые детали можно устанавливать под разными углами.
  • Корпус выполнен из высокопрочного стеклопластика, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
  • Курковый фиксатор обеспечивает моментальное раскрытие струбцины, что облегчает работу с ней.
  • Двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в руке, что повышает комфортность работы.
  • Инструмент произведен на фирменном заводе в Тайване и обладает гарантированно высоким качеством.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус,храповый механизм жесткой фиксации,1-1/2"/38 мм Gross (20801) – стоимость товара 560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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