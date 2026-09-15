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Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 80 х 380 мм Matrix (20406) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 80 х 380 мм Matrix (20406)

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Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 80 х 380 мм Matrix (20406) - фото 1
Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 80 х 380 мм Matrix (20406) - фото 2
Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 80 х 380 мм Matrix (20406) - фото 3
Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 80 х 380 мм Matrix (20406) - фото 4
Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 80 х 380 мм Matrix (20406) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
полупрофессиональный
Тип зажима
винтовой
  • Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 80 х 380 мм Matrix (20406) - фото 1
  • Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 80 х 380 мм Matrix (20406) - фото 2
  • Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 80 х 380 мм Matrix (20406) - фото 3
  • Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 80 х 380 мм Matrix (20406) - фото 4
  • Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 80 х 380 мм Matrix (20406) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648904
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 80 х 380 мм Matrix (20406)
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х8
Вес, г.
860

Описание товара Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 80 х 380 мм Matrix (20406)

Усиленная F-образная струбцина Matrix 20406 размером 300 х 80 х 380 мм используется для зажима металлических, деревянных и других заготовок для их последующей обработки или сборки. Представляет собой штангу, на которой установлены 2 кронштейна — неподвижный и подвижный. Деталь помещается между ними и прижимается к губкам при помощи винтового зажима с трапециевидной резьбой. Величина захвата регулируется при помощи подвижного кронштейна и может достигать 300 мм. 



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Отзывы о товаре Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 80 х 380 мм Matrix (20406)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
80
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленная F-образная струбцина Matrix 20406 размером 300 х 80 х 380 мм используется для зажима металлических, деревянных и других заготовок для их последующей обработки или сборки. Представляет собой штангу, на которой установлены 2 кронштейна — неподвижный и подвижный. Деталь помещается между ними и прижимается к губкам при помощи винтового зажима с трапециевидной резьбой. Величина захвата регулируется при помощи подвижного кронштейна и может достигать 300 мм. 


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина F-образная, усиленная, 300 х 80 х 380 мм Matrix (20406) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 590 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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