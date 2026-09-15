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Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317)

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Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317) - фото 1
Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317) - фото 2
Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317) - фото 3
Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317) - фото 4
Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317) - фото 5
Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317) - фото 6
Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
полупрофессиональный
Материал рукояти
пластик
  • Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317) - фото 1
  • Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317) - фото 2
  • Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317) - фото 3
  • Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317) - фото 4
  • Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317) - фото 5
  • Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317) - фото 6
  • Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658123
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317)
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
225
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400

Описание товара Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317)

Ножницы по металлу, 225 мм, для фигурного реза, обливные ручки MATRIX 78317 позволяют быстро и эффективно резать листовой материал. Плотное смыкание губок упрощает работу с тонким металлом. Нескользящие рукоятки и стопор позволяют избежать травм во время работы.



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Отзывы о товаре Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
225
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы по металлу, 225 мм, для фигурного реза, обливные ручки MATRIX 78317 позволяют быстро и эффективно резать листовой материал. Плотное смыкание губок упрощает работу с тонким металлом. Нескользящие рукоятки и стопор позволяют избежать травм во время работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317) - стоимость товара 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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