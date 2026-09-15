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Spock's Beard - Feel Euphoria (0196588377815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Spock's Beard - Feel Euphoria (0196588377815) виниловая пластинка

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Spock&#039;s Beard - Feel Euphoria (0196588377815) виниловая пластинка - фото 1
Spock&#039;s Beard - Feel Euphoria (0196588377815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Spocks Beard
Альбом (сингл)
Feel Euphoria
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spock&#039;s Beard - Feel Euphoria (0196588377815) виниловая пластинка - фото 1
  • Spock&#039;s Beard - Feel Euphoria (0196588377815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647199
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Spock's Beard - Feel Euphoria (0196588377815) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588377815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Spocks Beard
Альбом (сингл)
Feel Euphoria
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Onomatopoeia, The Bottom Line, Feel Euphoria, Shining Star, East Of Eden, West Of Memphis, Ghosts Of Autumn, Pt 1 Intro, Pt 2 Same Old Story, Pt 3 You Dont Know, Pt 4 Judge, Pt 5 Sids Boys Choir, Pt 6 Change, Carry On, Moth Of Many Flames, From The Mesenger
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spock's Beard - Feel Euphoria (0196588377815) виниловая пластинка

В 2023 году седьмой студийный альбом Spocks Beard Feel Euphoria отметит свое 20-летие. Фундаментальный альбом для группы, первый без Нила Морса и с Ником ДВирджилио на вокале, а также демонстрирующий более «групповой» подход к написанию песен. Представленный здесь впервые на виниле, альбом был ремастирован специально для винила и включает в себя два бонус-трека из оригинального релиза. Доступен в разворотном виниловом издании весом 180 г, включая ранее не издававшиеся заметки группы, отраженные в пластинке и мастерингованные специально для винила.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Spock's Beard - Feel Euphoria (0196588377815) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588377815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Spocks Beard
Альбом (сингл)
Feel Euphoria
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Onomatopoeia, The Bottom Line, Feel Euphoria, Shining Star, East Of Eden, West Of Memphis, Ghosts Of Autumn, Pt 1 Intro, Pt 2 Same Old Story, Pt 3 You Dont Know, Pt 4 Judge, Pt 5 Sids Boys Choir, Pt 6 Change, Carry On, Moth Of Many Flames, From The Mesenger
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
В 2023 году седьмой студийный альбом Spocks Beard Feel Euphoria отметит свое 20-летие. Фундаментальный альбом для группы, первый без Нила Морса и с Ником ДВирджилио на вокале, а также демонстрирующий более «групповой» подход к написанию песен. Представленный здесь впервые на виниле, альбом был ремастирован специально для винила и включает в себя два бонус-трека из оригинального релиза. Доступен в разворотном виниловом издании весом 180 г, включая ранее не издававшиеся заметки группы, отраженные в пластинке и мастерингованные специально для винила.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spock's Beard - Feel Euphoria (0196588377815) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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