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Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка

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Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 1
Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 2
Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 3
Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 4
Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 5
Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 6
Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 7
Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 8
Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
Bark At The Moon
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 3
  • Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 4
  • Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 5
  • Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 6
  • Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 7
  • Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 8
  • Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647109
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587408312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
Bark At The Moon
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Bark at the Moon, You’re No Different, Now You See It (Now You Don’t), Rock ‘N’ Roll Rebel, Centre of Eternity, So Tired, Slow Down, Waiting for Darkness
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка

"Bark At The Moon" - переиздание третьего студийного альбома хэви-метал вокалиста Оззи Осборна, выпущенного в 1983 году. Он достиг 19-го места в чарте альбомов Billboard и был сертифицирован золотым в США. Это был первый релиз с участием гитариста Джейка Ли и единственный с барабанщиком Томмом Олдриджом. Издание представлено на черном виниле и включает плакат. Оззи Осборн - английский хэви-метал вокалист, автор песен и телеведущий. Музыкант стал известен в начале 1970-х годов в качестве ведущего вокалиста Black Sabbath. После ухода из Black Sabbath Оззи начал успешную сольную карьеру, выпустив 11 студийных альбомов, первые семь из которых стали в США мультиплатиновыми. Он был введен в Зал славы рок-н-ролла как участник Black Sabbath и в Зал славы музыки Великобритании как сольный исполнитель и как член группы

Отзывы о товаре Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587408312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
Bark At The Moon
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Bark at the Moon, You’re No Different, Now You See It (Now You Don’t), Rock ‘N’ Roll Rebel, Centre of Eternity, So Tired, Slow Down, Waiting for Darkness
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Bark At The Moon" - переиздание третьего студийного альбома хэви-метал вокалиста Оззи Осборна, выпущенного в 1983 году. Он достиг 19-го места в чарте альбомов Billboard и был сертифицирован золотым в США. Это был первый релиз с участием гитариста Джейка Ли и единственный с барабанщиком Томмом Олдриджом. Издание представлено на черном виниле и включает плакат. Оззи Осборн - английский хэви-метал вокалист, автор песен и телеведущий. Музыкант стал известен в начале 1970-х годов в качестве ведущего вокалиста Black Sabbath. После ухода из Black Sabbath Оззи начал успешную сольную карьеру, выпустив 11 студийных альбомов, первые семь из которых стали в США мультиплатиновыми. Он был введен в Зал славы рок-н-ролла как участник Black Sabbath и в Зал славы музыки Великобритании как сольный исполнитель и как член группы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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