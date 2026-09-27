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Manfred Mann - The Five Faces Of (5060051334191) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Manfred Mann - The Five Faces Of (5060051334191) виниловая пластинка

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Manfred Mann - The Five Faces Of (5060051334191) виниловая пластинка - фото 1
Manfred Mann - The Five Faces Of (5060051334191) виниловая пластинка - фото 2
Manfred Mann - The Five Faces Of (5060051334191) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Manfred Mann
Альбом (сингл)
The Five Faces Of Manfred Mann
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Manfred Mann - The Five Faces Of (5060051334191) виниловая пластинка - фото 1
  • Manfred Mann - The Five Faces Of (5060051334191) виниловая пластинка - фото 2
  • Manfred Mann - The Five Faces Of (5060051334191) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647010
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Manfred Mann - The Five Faces Of (5060051334191) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UMBRELLA MUSIC
Barcode
[5060051334191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Manfred Mann
Альбом (сингл)
The Five Faces Of Manfred Mann
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Smokestack Lightning, Dont Ask Me What I Say, Sack OWoe, What You Gonna Do, Hoochie Coochie, Im Your Kingpin, Down The Road Apiece, Ive Got My Mojo Working, Its Gonna Work Out Fine, Mr. Anello, Untie Me, Bring It To Jerome, Without You, Youve Got To Take It
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manfred Mann - The Five Faces Of (5060051334191) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Smokestack Lightning, Dont Ask Me What I Say, Sack OWoe, What You Gonna Do, Hoochie Coochie, Im Your Kingpin, Down The Road Apiece, Ive Got My Mojo Working, Its Gonna Work Out Fine, Mr. Anello, Untie Me, Bring It To Jerome, Without You, Youve Got To Take It

Отзывы о товаре Manfred Mann - The Five Faces Of (5060051334191) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UMBRELLA MUSIC
Barcode
[5060051334191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Manfred Mann
Альбом (сингл)
The Five Faces Of Manfred Mann
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Smokestack Lightning, Dont Ask Me What I Say, Sack OWoe, What You Gonna Do, Hoochie Coochie, Im Your Kingpin, Down The Road Apiece, Ive Got My Mojo Working, Its Gonna Work Out Fine, Mr. Anello, Untie Me, Bring It To Jerome, Without You, Youve Got To Take It
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Smokestack Lightning, Dont Ask Me What I Say, Sack OWoe, What You Gonna Do, Hoochie Coochie, Im Your Kingpin, Down The Road Apiece, Ive Got My Mojo Working, Its Gonna Work Out Fine, Mr. Anello, Untie Me, Bring It To Jerome, Without You, Youve Got To Take It
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Manfred Mann - The Five Faces Of (5060051334191) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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