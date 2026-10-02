Top.Mail.Ru
Steve Miller Band - Abracadabra (0602577299193) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Steve Miller Band - Abracadabra (0602577299193) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Steve Miller Band - Abracadabra (0602577299193) виниловая пластинка - фото 1
Steve Miller Band - Abracadabra (0602577299193) виниловая пластинка - фото 2
Steve Miller Band - Abracadabra (0602577299193) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Steve Miller Band
Альбом (сингл)
Abracadabra
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Miller Band - Abracadabra (0602577299193) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Miller Band - Abracadabra (0602577299193) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve Miller Band - Abracadabra (0602577299193) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403153
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Steve Miller Band - Abracadabra (0602577299193) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577299193]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Steve Miller Band
Альбом (сингл)
Abracadabra
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Keeps Me Wondering Why, Abracadabra, Something Special, Give It Up, Never Say No, Things I Told You, Young Girl's Heart, Goodbye, Cool Magic, While I'm Waiting
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Miller Band - Abracadabra (0602577299193) виниловая пластинка

"Abracadabra" - переиздание студийного альбома на виниле американского гитариста Стива Миллера и его группы, первоначально выпущенного в 1982 году. Альбом попал в чарты в девяти странах мира, включая Германию, где запись достигла первого места в местных чартах и держалась там в течение одной недели. Выпущенные отдельно синглы "Cool Magic", "Give It Up" и заглавная композиция альбома также имели успех и занимали высшие позиции в чартах. Steve Miller Band - американская блюз-рок-группа, созданная в 1966 году в Сан-Франциско. Свое название коллектив получил в честь основателя и фронтмена Стива Миллера. В феврале 1968 году группа выпускает свой первый альбом, который не принес ей большого успеха, но уже второй диск, релиз которого состоялся в октябре того же года, достигает 24 строчки в хит-параде Billboard. Наибольшую же популярность группе принес поп-ориентированный сингл "The Joker", после которого звучание группы стало менее роковым. За время своего существования Steve Miller Band выпустил 18 студийных альбомов, 29 синглов и 6 концертных альбомов.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Steve Miller Band - Abracadabra (0602577299193) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577299193]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Steve Miller Band
Альбом (сингл)
Abracadabra
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Keeps Me Wondering Why, Abracadabra, Something Special, Give It Up, Never Say No, Things I Told You, Young Girl's Heart, Goodbye, Cool Magic, While I'm Waiting
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
"Abracadabra" - переиздание студийного альбома на виниле американского гитариста Стива Миллера и его группы, первоначально выпущенного в 1982 году. Альбом попал в чарты в девяти странах мира, включая Германию, где запись достигла первого места в местных чартах и держалась там в течение одной недели. Выпущенные отдельно синглы "Cool Magic", "Give It Up" и заглавная композиция альбома также имели успех и занимали высшие позиции в чартах. Steve Miller Band - американская блюз-рок-группа, созданная в 1966 году в Сан-Франциско. Свое название коллектив получил в честь основателя и фронтмена Стива Миллера. В феврале 1968 году группа выпускает свой первый альбом, который не принес ей большого успеха, но уже второй диск, релиз которого состоялся в октябре того же года, достигает 24 строчки в хит-параде Billboard. Наибольшую же популярность группе принес поп-ориентированный сингл "The Joker", после которого звучание группы стало менее роковым. За время своего существования Steve Miller Band выпустил 18 студийных альбомов, 29 синглов и 6 концертных альбомов.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steve Miller Band - Abracadabra (0602577299193) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...