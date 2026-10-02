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Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151

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Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151 - фото 1
Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151 - фото 2
Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151 - фото 3
Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151 - фото 4
Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
100
Цвет
белый
Число скоростей
1
  • Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151 - фото 1
  • Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151 - фото 2
  • Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151 - фото 3
  • Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151 - фото 4
  • Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646095
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
100
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Количество температурных режимов
нет
Реверс
да
Число скоростей
1
Количество шнеков
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х15
Вес, кг.
1.6

Описание товара Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151

Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151

Отзывы о товаре Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
100
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Количество температурных режимов
нет
Реверс
да
Число скоростей
1
Количество шнеков
1
Страна производитель
Китай
Описание
Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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