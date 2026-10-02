Стабилизатор Powerman AVS 1000 S 1000 VA (6119435)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644674
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х29х23
Вес, кг.
12.54
Описание товара Стабилизатор Powerman AVS 1000 S 1000 VA (6119435)
Стабилизатор напряжения POWERMAN AVS 1000 S 6119435 - современное однофазное устройство, которое предназначается для защиты высокочувствительной техники от перепадов напряжения в питающей сети. Также агрегат позволяет минимизировать высокочастотные и импульсные помехи, которые попадают в нагрузку. Прибор отличается высокой точностью регулирования, погрешность составляет всего 8%. Подключение нагрузки осуществляется при помощи розетки Shuko (евростандарт). Модель проста в применении и не требует специального технического обслуживания.
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Стабилизатор напряжения POWERMAN AVS 1000 S 6119435 - современное однофазное устройство, которое предназначается для защиты высокочувствительной техники от перепадов напряжения в питающей сети. Также агрегат позволяет минимизировать высокочастотные и импульсные помехи, которые попадают в нагрузку. Прибор отличается высокой точностью регулирования, погрешность составляет всего 8%. Подключение нагрузки осуществляется при помощи розетки Shuko (евростандарт). Модель проста в применении и не требует специального технического обслуживания.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, 220В, цифровые, напольные
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, 220В, цифровые, напольные
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