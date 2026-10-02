Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1226
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644612
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
12.6
Производство
Китай
Ширина, см
17.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х16
Вес, кг.
8
Описание товара Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1226
Использовать аккумулятор необходимо строго в соответствии с рекомендациями производителя. В месте, где располагаются аккумуляторы, стоит поддерживать температуру, рекомендованную для использования данного типа батарей (она составляет 21°С - 23°С). Напомним, что согласно законам физики, при нагревании номинальная емкость АКБ растёт, при охлаждении соответственно снижается. Старайтесь устанавливать аккумулятор(ы) так, чтобы перепад температуры между отдельными частями батареи и батарейными блоками не превышал 2°С.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
12.6
Производство
Китай
Ширина, см
17.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
26
Страна производитель
Китай
Использовать аккумулятор необходимо строго в соответствии с рекомендациями производителя. В месте, где располагаются аккумуляторы, стоит поддерживать температуру, рекомендованную для использования данного типа батарей (она составляет 21°С - 23°С). Напомним, что согласно законам физики, при нагревании номинальная емкость АКБ растёт, при охлаждении соответственно снижается. Старайтесь устанавливать аккумулятор(ы) так, чтобы перепад температуры между отдельными частями батареи и батарейными блоками не превышал 2°С.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1226 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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