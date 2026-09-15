5014797902077, T. Rex, Tanx (coloured) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 643100
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 5014797902077, T. Rex, Tanx (coloured) виниловая пластинка
Переиздание на виниле альбома 1973 года Tanx английской глэм команды T. Rex. Пластинка стала восьмой студийной работой музыкантов, и наибольший успех имела в США, а не на родине. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Английская глэм группа T. Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы команды входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Переиздание на виниле альбома 1973 года Tanx английской глэм команды T. Rex. Пластинка стала восьмой студийной работой музыкантов, и наибольший успех имела в США, а не на родине. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Английская глэм группа T. Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы команды входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
5014797902077, T. Rex, Tanx (coloured) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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