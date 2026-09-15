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Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка

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Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 1
Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 2
Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 3
Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 4
Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 5
Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 6
Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 7
Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 8
Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 9
Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 10
Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 1
  • Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 2
  • Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 3
  • Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 4
  • Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 5
  • Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 6
  • Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 7
  • Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 8
  • Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 9
  • Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 10
  • Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643085
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка

Greatest Hits — сборник песен исландской певицы Бьорк, вышедший в 2002 году. Все композиции сборника ранее выпускались в виде синглов. Песни для Greatest Hits выбирались голосованием среди фэнов. Порядок треков выстроен в соответствии с количеством голосов, полученной каждой песней. Последний трек является бонусом.

Отзывы о товаре Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Greatest Hits — сборник песен исландской певицы Бьорк, вышедший в 2002 году. Все композиции сборника ранее выпускались в виде синглов. Песни для Greatest Hits выбирались голосованием среди фэнов. Порядок треков выстроен в соответствии с количеством голосов, полученной каждой песней. Последний трек является бонусом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bjork- Greatest Hits (5016958049812) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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