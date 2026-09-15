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Bjork - Biophilia (5016958141769) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bjork - Biophilia (5016958141769) виниловая пластинка

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Bjork - Biophilia (5016958141769) виниловая пластинка - фото 1
Bjork - Biophilia (5016958141769) виниловая пластинка - фото 2
Bjork - Biophilia (5016958141769) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Bjork: Biophilia
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Synth-pop, Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bjork - Biophilia (5016958141769) виниловая пластинка - фото 1
  • Bjork - Biophilia (5016958141769) виниловая пластинка - фото 2
  • Bjork - Biophilia (5016958141769) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643082
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bjork - Biophilia (5016958141769) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
5.02E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Bjork: Biophilia
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Synth-pop, Indie Pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Bjork - Biophilia (5016958141769) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Bjork / Biophilia - это уникальный музыкальный опыт, который перенесет вас в иные миры звука и эмоций. Этот альбом представляет собой потрясающее сочетание электронных мелодий, силового вокала и глубоких текстов, которые вызывают глубокие чувства и размышления. На двух виниловых пластинках вы найдете божественную музыкальную гармонию, которая переплетается с эмоциональными моментами и экспериментами.

Отзывы о товаре Bjork - Biophilia (5016958141769) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
5.02E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Bjork: Biophilia
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Synth-pop, Indie Pop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Bjork / Biophilia - это уникальный музыкальный опыт, который перенесет вас в иные миры звука и эмоций. Этот альбом представляет собой потрясающее сочетание электронных мелодий, силового вокала и глубоких текстов, которые вызывают глубокие чувства и размышления. На двух виниловых пластинках вы найдете божественную музыкальную гармонию, которая переплетается с эмоциональными моментами и экспериментами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bjork - Biophilia (5016958141769) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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