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Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка

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Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 1
Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 2
Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 3
Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 4
Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 5
Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 6
Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 7
Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 8
Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 9
Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
DAFT CLUB
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 1
  • Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 2
  • Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 3
  • Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 4
  • Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 5
  • Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 6
  • Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 7
  • Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 8
  • Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 9
  • Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643052
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296611865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
DAFT CLUB
Жанр
House
Трек-лист
Ouverture, Aerodynamic (Daft Punk Remix), Harder, Better, Faster, Stronger (The Neptunes Remix), Face To Face (Cosmo Vitelli Remix), Phoenix (Basement Jaxx Remix), Digital Love (Boris Dlugosh Remix), Harder, Better, Faster, Stronger (Jess & Crabbe Remix), Face To Face (Demon Remix), Crescendolls (Laidback Luke Remix), Aerodynamic (Slum Village Remix), Too Long (Gonzales Version), Aerodynamite, One More Time (Romanthony's Unplugged), Something About Us (Love Theme From Interstella 5555)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка

"Daft Club" — первый альбом ремиксов французского дуэта электронной музыки Daft Punk, выпущенный 1 декабря 2003 года. В альбом вошли многочисленные ремиксы на треки из второго альбома группы "Discovery" (2001) и один из их дебютного альбома "Homework" (1997).

Отзывы о товаре Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296611865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
DAFT CLUB
Жанр
House
Трек-лист
Ouverture, Aerodynamic (Daft Punk Remix), Harder, Better, Faster, Stronger (The Neptunes Remix), Face To Face (Cosmo Vitelli Remix), Phoenix (Basement Jaxx Remix), Digital Love (Boris Dlugosh Remix), Harder, Better, Faster, Stronger (Jess & Crabbe Remix), Face To Face (Demon Remix), Crescendolls (Laidback Luke Remix), Aerodynamic (Slum Village Remix), Too Long (Gonzales Version), Aerodynamite, One More Time (Romanthony's Unplugged), Something About Us (Love Theme From Interstella 5555)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Daft Club" — первый альбом ремиксов французского дуэта электронной музыки Daft Punk, выпущенный 1 декабря 2003 года. В альбом вошли многочисленные ремиксы на треки из второго альбома группы "Discovery" (2001) и один из их дебютного альбома "Homework" (1997).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daft Punk - Daft Club (0190296611865) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4030 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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