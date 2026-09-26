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Cars - Greatest Hits (Red) (0081227819217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cars - Greatest Hits (Red) (0081227819217) виниловая пластинка

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Cars - Greatest Hits (Red) (0081227819217) виниловая пластинка - фото 1
Cars - Greatest Hits (Red) (0081227819217) виниловая пластинка - фото 2
Cars - Greatest Hits (Red) (0081227819217) виниловая пластинка - фото 3
Cars - Greatest Hits (Red) (0081227819217) виниловая пластинка - фото 4
Cars - Greatest Hits (Red) (0081227819217) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cars - Greatest Hits (Red) (0081227819217) виниловая пластинка - фото 1
  • Cars - Greatest Hits (Red) (0081227819217) виниловая пластинка - фото 2
  • Cars - Greatest Hits (Red) (0081227819217) виниловая пластинка - фото 3
  • Cars - Greatest Hits (Red) (0081227819217) виниловая пластинка - фото 4
  • Cars - Greatest Hits (Red) (0081227819217) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643044
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cars - Greatest Hits (Red) (0081227819217) виниловая пластинка
5 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227819217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cars - Greatest Hits (Red) (0081227819217) виниловая пластинка

Лимитированное переиздание на красном виниле сборника лучших хитов американской рок-группы The Cars. «Greatest Hits» — первый сборник лучших хитов американской рок-группы The Cars, выпущенный в октябре 1985 года на лейбле Elektra Records. Ранее не издававшиеся песня «Tonight She Comes» и ремикс «I’m Not the One» были выпущены в качестве синглов в поддержку альбома. Альбом имел коммерческий успех и в 2001 году после тиража 6 млн экземпляров из проданных копий, Greatest Hits получил платиновый сертификат Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).

Отзывы о товаре Cars - Greatest Hits (Red) (0081227819217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227819217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лимитированное переиздание на красном виниле сборника лучших хитов американской рок-группы The Cars. «Greatest Hits» — первый сборник лучших хитов американской рок-группы The Cars, выпущенный в октябре 1985 года на лейбле Elektra Records. Ранее не издававшиеся песня «Tonight She Comes» и ремикс «I’m Not the One» были выпущены в качестве синглов в поддержку альбома. Альбом имел коммерческий успех и в 2001 году после тиража 6 млн экземпляров из проданных копий, Greatest Hits получил платиновый сертификат Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cars - Greatest Hits (Red) (0081227819217) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5140 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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