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Benjamin Gustafsson - The Nature Within (0602455483102) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Benjamin Gustafsson - The Nature Within (0602455483102) виниловая пластинка

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Benjamin Gustafsson - The Nature Within (0602455483102) виниловая пластинка - фото 1
Benjamin Gustafsson - The Nature Within (0602455483102) виниловая пластинка - фото 2
Benjamin Gustafsson - The Nature Within (0602455483102) виниловая пластинка - фото 3
Benjamin Gustafsson - The Nature Within (0602455483102) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Benjamin Gustafsson
Альбом (сингл)
Nature Within
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Benjamin Gustafsson - The Nature Within (0602455483102) виниловая пластинка - фото 1
  • Benjamin Gustafsson - The Nature Within (0602455483102) виниловая пластинка - фото 2
  • Benjamin Gustafsson - The Nature Within (0602455483102) виниловая пластинка - фото 3
  • Benjamin Gustafsson - The Nature Within (0602455483102) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642908
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Benjamin Gustafsson - The Nature Within (0602455483102) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602455483102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Benjamin Gustafsson
Альбом (сингл)
Nature Within
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Benjamin Gustafsson - The Nature Within (0602455483102) виниловая пластинка

Бенджамин Густафссон производит ошеломительный фурор своим полнометражным дебютом в классическом стиле. Бурлящий эмбиентными инструментами и целеустремлёнными текстами, швед с каждым треком всё глубже погружается в себя. Как лакмусовая бумажка для души, присущая музыке красота призывает других следовать по тому же пути исцеляющего размышления. Какую бы ценность ни имели эти треки для их создателя, слушатели будут рады использовать их для обработки своих собственных переживаний.

Отзывы о товаре Benjamin Gustafsson - The Nature Within (0602455483102) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602455483102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Benjamin Gustafsson
Альбом (сингл)
Nature Within
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Бенджамин Густафссон производит ошеломительный фурор своим полнометражным дебютом в классическом стиле. Бурлящий эмбиентными инструментами и целеустремлёнными текстами, швед с каждым треком всё глубже погружается в себя. Как лакмусовая бумажка для души, присущая музыке красота призывает других следовать по тому же пути исцеляющего размышления. Какую бы ценность ни имели эти треки для их создателя, слушатели будут рады использовать их для обработки своих собственных переживаний.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Benjamin Gustafsson - The Nature Within (0602455483102) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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