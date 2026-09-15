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Brian Eno - The Ship (coloured) (0602458274943) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brian Eno - The Ship (coloured) (0602458274943) виниловая пластинка

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Brian Eno - The Ship (coloured) (0602458274943) виниловая пластинка - фото 1
Brian Eno - The Ship (coloured) (0602458274943) виниловая пластинка - фото 2
Brian Eno - The Ship (coloured) (0602458274943) виниловая пластинка - фото 3
Brian Eno - The Ship (coloured) (0602458274943) виниловая пластинка - фото 4
Brian Eno - The Ship (coloured) (0602458274943) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
The Ship
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Brian Eno - The Ship (coloured) (0602458274943) виниловая пластинка - фото 1
  • Brian Eno - The Ship (coloured) (0602458274943) виниловая пластинка - фото 2
  • Brian Eno - The Ship (coloured) (0602458274943) виниловая пластинка - фото 3
  • Brian Eno - The Ship (coloured) (0602458274943) виниловая пластинка - фото 4
  • Brian Eno - The Ship (coloured) (0602458274943) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642881
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Brian Eno - The Ship (coloured) (0602458274943) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602458274943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
The Ship
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Ship, Fickle Sun I, Fickle Sun IIxThe Hour Is Thin, Fickle Sun IIIxIm Set Free
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian Eno - The Ship (coloured) (0602458274943) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Ship, Fickle Sun I, Fickle Sun IIxThe Hour Is Thin, Fickle Sun IIIxIm Set Free

Отзывы о товаре Brian Eno - The Ship (coloured) (0602458274943) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602458274943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
The Ship
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Ship, Fickle Sun I, Fickle Sun IIxThe Hour Is Thin, Fickle Sun IIIxIm Set Free
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Ship, Fickle Sun I, Fickle Sun IIxThe Hour Is Thin, Fickle Sun IIIxIm Set Free
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brian Eno - The Ship (coloured) (0602458274943) виниловая пластинка - стоимость товара 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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