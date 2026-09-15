Top.Mail.Ru
Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 1
Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 2
Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 3
Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 4
Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 5
Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 6
Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 7
Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 8
Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 9
Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 10
Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
Pluto
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 1
  • Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 2
  • Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 3
  • Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 4
  • Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 5
  • Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 6
  • Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 7
  • Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 8
  • Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 9
  • Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 10
  • Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642818
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588019012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
Pluto
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Future Is Now, Parachute, Straight Up, Astronaut Chick, Magic (Remix), I'm Trippin, Truth Gonna Hurt You, Neva End, Tony Montana (Remix), Permanent Scar, Same Damn Time, Long Live The Pimp, Homicide, Turn On The Lights, You Deserve It
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Future Is Now, Parachute, Straight Up, Astronaut Chick, Magic (Remix), I'm Trippin, Truth Gonna Hurt You, Neva End, Tony Montana (Remix), Permanent Scar, Same Damn Time, Long Live The Pimp, Homicide, Turn On The Lights, You Deserve It



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588019012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
Pluto
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Future Is Now, Parachute, Straight Up, Astronaut Chick, Magic (Remix), I'm Trippin, Truth Gonna Hurt You, Neva End, Tony Montana (Remix), Permanent Scar, Same Damn Time, Long Live The Pimp, Homicide, Turn On The Lights, You Deserve It
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Future Is Now, Parachute, Straight Up, Astronaut Chick, Magic (Remix), I'm Trippin, Truth Gonna Hurt You, Neva End, Tony Montana (Remix), Permanent Scar, Same Damn Time, Long Live The Pimp, Homicide, Turn On The Lights, You Deserve It


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Future - Pluto (0196588019012) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...