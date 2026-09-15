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4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка

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4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 1
4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 2
4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 3
4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 4
4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 5
4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 6
4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 7
4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 8
4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 9
4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 10
4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 11
4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 12
4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Michel Petrucciani
Альбом (сингл)
The Montreux Years
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 1
  • 4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 2
  • 4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 3
  • 4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 4
  • 4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 5
  • 4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 6
  • 4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 7
  • 4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 8
  • 4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 9
  • 4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 10
  • 4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 11
  • 4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 12
  • 4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642747
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538799750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Michel Petrucciani
Альбом (сингл)
The Montreux Years
Жанр
Jazz
Трек-лист
35 Seconds of Music and More - Michel Petrucciani Sextet (Live at Auditorium Stravinski 1998), Estate - Michel Petrucciani Quartet (Live at Casino Montreux 1990), Little Peace in C for U - Michel Petrucciani Sextet (Live at Auditorium Stravinski 1998), Autumn Leaves - Michel Petrucciani & Miroslav Vitous (Live at Miles Davis Hall 1996), My Funny Valentine - Michel Petrucciani & Miroslav Vitous (Live at Miles Davis Hall 1996), Miles Davis Licks - Michel Petrucciani Quartet (Live at Casino Montreu
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Montreux Years
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 35 Seconds of Music and More - Michel Petrucciani Sextet (Live at Auditorium Stravinski 1998), Estate - Michel Petrucciani Quartet (Live at Casino Montreux 1990), Little Peace in C for U - Michel Petrucciani Sextet (Live at Auditorium Stravinski 1998), Autumn Leaves - Michel Petrucciani & Miroslav Vitous (Live at Miles Davis Hall 1996), My Funny Valentine - Michel Petrucciani & Miroslav Vitous (Live at Miles Davis Hall 1996), Miles Davis Licks - Michel Petrucciani Quartet (Live at Casino Montreux 1990), Summertime - Michael Mpetrucciani(Live at New Q's 1993), Take the 'A' Train - Michael Petrucciani (Live at New Q's 1993), So What - Michel Petrucciani & Miroslav Vitous (Live at Miles Davis Hall 1996), You Are My Waltz - Michael Petrucciani (Live at New Q's 1993), Rachid - Michel Petrucciani Quartet (Live at Casino Montreux 1990)

Отзывы о товаре 4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538799750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Michel Petrucciani
Альбом (сингл)
The Montreux Years
Жанр
Jazz
Трек-лист
35 Seconds of Music and More - Michel Petrucciani Sextet (Live at Auditorium Stravinski 1998), Estate - Michel Petrucciani Quartet (Live at Casino Montreux 1990), Little Peace in C for U - Michel Petrucciani Sextet (Live at Auditorium Stravinski 1998), Autumn Leaves - Michel Petrucciani & Miroslav Vitous (Live at Miles Davis Hall 1996), My Funny Valentine - Michel Petrucciani & Miroslav Vitous (Live at Miles Davis Hall 1996), Miles Davis Licks - Michel Petrucciani Quartet (Live at Casino Montreu
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Montreux Years
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 35 Seconds of Music and More - Michel Petrucciani Sextet (Live at Auditorium Stravinski 1998), Estate - Michel Petrucciani Quartet (Live at Casino Montreux 1990), Little Peace in C for U - Michel Petrucciani Sextet (Live at Auditorium Stravinski 1998), Autumn Leaves - Michel Petrucciani & Miroslav Vitous (Live at Miles Davis Hall 1996), My Funny Valentine - Michel Petrucciani & Miroslav Vitous (Live at Miles Davis Hall 1996), Miles Davis Licks - Michel Petrucciani Quartet (Live at Casino Montreux 1990), Summertime - Michael Mpetrucciani(Live at New Q's 1993), Take the 'A' Train - Michael Petrucciani (Live at New Q's 1993), So What - Michel Petrucciani & Miroslav Vitous (Live at Miles Davis Hall 1996), You Are My Waltz - Michael Petrucciani (Live at New Q's 1993), Rachid - Michel Petrucciani Quartet (Live at Casino Montreux 1990)
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Отзывы


4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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