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O.R.K. - Screamnasium (0802644812212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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O.R.K. - Screamnasium (0802644812212) виниловая пластинка

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O.R.K. - Screamnasium (0802644812212) виниловая пластинка - фото 1
O.R.K. - Screamnasium (0802644812212) виниловая пластинка - фото 2
O.R.K. - Screamnasium (0802644812212) виниловая пластинка - фото 3
O.R.K. - Screamnasium (0802644812212) виниловая пластинка - фото 4
O.R.K. - Screamnasium (0802644812212) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
O.R.k.
Альбом (сингл)
Screamnasium
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • O.R.K. - Screamnasium (0802644812212) виниловая пластинка - фото 1
  • O.R.K. - Screamnasium (0802644812212) виниловая пластинка - фото 2
  • O.R.K. - Screamnasium (0802644812212) виниловая пластинка - фото 3
  • O.R.K. - Screamnasium (0802644812212) виниловая пластинка - фото 4
  • O.R.K. - Screamnasium (0802644812212) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642647
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
O.R.K. - Screamnasium (0802644812212) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
8.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
O.R.k.
Альбом (сингл)
Screamnasium
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара O.R.K. - Screamnasium (0802644812212) виниловая пластинка

«Screamnasium» - студийный альбом 2022 года прогрессив-рок группы O.R.k. Экспансивный и эмоциональный «Screamnasium» - самый значительный релиз O.R.k на сегодняшний день. Спонтанный и в то же время тщательно продуманный, он, возможно, является наиболее четким выражением звуковых целей проекта. Квартет сформировал прочную творческую связь на протяжении трех предыдущих студийных альбомов и бесчисленных миль, намотанных во время гастролей, и вот, наконец, долгожданное продолжение нашумевшего альбома 2018 года, «Ramagehead», поступило в продажу. Охватывая широкий спектр эмоциональных ландшафтов, «Screamnasium» является идеальным катарсисом для наших неспокойных времен. Альбом был выпущен 21 октября 2022 года.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре O.R.K. - Screamnasium (0802644812212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
8.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
O.R.k.
Альбом (сингл)
Screamnasium
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Screamnasium» - студийный альбом 2022 года прогрессив-рок группы O.R.k. Экспансивный и эмоциональный «Screamnasium» - самый значительный релиз O.R.k на сегодняшний день. Спонтанный и в то же время тщательно продуманный, он, возможно, является наиболее четким выражением звуковых целей проекта. Квартет сформировал прочную творческую связь на протяжении трех предыдущих студийных альбомов и бесчисленных миль, намотанных во время гастролей, и вот, наконец, долгожданное продолжение нашумевшего альбома 2018 года, «Ramagehead», поступило в продажу. Охватывая широкий спектр эмоциональных ландшафтов, «Screamnasium» является идеальным катарсисом для наших неспокойных времен. Альбом был выпущен 21 октября 2022 года.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


O.R.K. - Screamnasium (0802644812212) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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