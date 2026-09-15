Top.Mail.Ru
Rob Mazurek - Lightning Dreamers (0789993993093) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rob Mazurek - Lightning Dreamers (0789993993093) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Rob Mazurek - Lightning Dreamers (0789993993093) виниловая пластинка - фото 1
Rob Mazurek - Lightning Dreamers (0789993993093) виниловая пластинка - фото 2
Rob Mazurek - Lightning Dreamers (0789993993093) виниловая пластинка - фото 3
Rob Mazurek - Lightning Dreamers (0789993993093) виниловая пластинка - фото 4
Rob Mazurek - Lightning Dreamers (0789993993093) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rob Mazurek
Альбом (сингл)
Lightning Dreamers
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rob Mazurek - Lightning Dreamers (0789993993093) виниловая пластинка - фото 1
  • Rob Mazurek - Lightning Dreamers (0789993993093) виниловая пластинка - фото 2
  • Rob Mazurek - Lightning Dreamers (0789993993093) виниловая пластинка - фото 3
  • Rob Mazurek - Lightning Dreamers (0789993993093) виниловая пластинка - фото 4
  • Rob Mazurek - Lightning Dreamers (0789993993093) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642577
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rob Mazurek - Lightning Dreamers (0789993993093) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0789993993093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rob Mazurek
Альбом (сингл)
Lightning Dreamers
Жанр
Jazz
Трек-лист
Future Shaman, Dream Sleeper, Shape Shifter, Black River, White River
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rob Mazurek - Lightning Dreamers (0789993993093) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Rob Mazurek / Lightning Dreamers (Black) (1LP) - отличный выбор для ценителей экспериментальной и авангардной музыки. Альбом "Lightning Dreamers" от Роба Мазурека и его группы Lightning Dreamers - это настоящее погружение в звуковые ландшафты, которые переплетают в себе элементы джаза, электроники и импровизации. Блестящий трубач и композитор Роб Мазурек создал коллекцию композиций, которые пронизаны энергией и свободой творчества. На этой черной виниловой пластинке вы найдете захватывающие музыкальные эксперименты, переплетающиеся с виртуозной игрой на трубе и флюгельгорне. Каждая нота приносит ощущение изобретательности и увлекательного путешествия в мир звука и выразительности. Купить виниловую пластинку Rob Mazurek / Lightning Dreamers (Black) (1LP) - это возможность погрузиться в атмосферу артистического эксперимента и оценить высокое мастерство Роба Мазурека и его соратников. Не упустите шанс добавить в свою коллекцию эту уникальную запись и насладиться музыкой, которая открывает перед слушателем новые горизонты звукового исследования.

Отзывы о товаре Rob Mazurek - Lightning Dreamers (0789993993093) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0789993993093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rob Mazurek
Альбом (сингл)
Lightning Dreamers
Жанр
Jazz
Трек-лист
Future Shaman, Dream Sleeper, Shape Shifter, Black River, White River
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Rob Mazurek / Lightning Dreamers (Black) (1LP) - отличный выбор для ценителей экспериментальной и авангардной музыки. Альбом "Lightning Dreamers" от Роба Мазурека и его группы Lightning Dreamers - это настоящее погружение в звуковые ландшафты, которые переплетают в себе элементы джаза, электроники и импровизации. Блестящий трубач и композитор Роб Мазурек создал коллекцию композиций, которые пронизаны энергией и свободой творчества. На этой черной виниловой пластинке вы найдете захватывающие музыкальные эксперименты, переплетающиеся с виртуозной игрой на трубе и флюгельгорне. Каждая нота приносит ощущение изобретательности и увлекательного путешествия в мир звука и выразительности. Купить виниловую пластинку Rob Mazurek / Lightning Dreamers (Black) (1LP) - это возможность погрузиться в атмосферу артистического эксперимента и оценить высокое мастерство Роба Мазурека и его соратников. Не упустите шанс добавить в свою коллекцию эту уникальную запись и насладиться музыкой, которая открывает перед слушателем новые горизонты звукового исследования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rob Mazurek - Lightning Dreamers (0789993993093) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...