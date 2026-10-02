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Dexter Gordon - Go! (8437012830950) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dexter Gordon - Go! (8437012830950) виниловая пластинка

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8437012830950, Виниловая пластинка Gordon, Dexter, Go! - фото 1
8437012830950, Виниловая пластинка Gordon, Dexter, Go! - фото 2
8437012830950, Виниловая пластинка Gordon, Dexter, Go! - фото 3
8437012830950, Виниловая пластинка Gordon, Dexter, Go! - фото 4
8437012830950, Виниловая пластинка Gordon, Dexter, Go! - фото 5
8437012830950, Виниловая пластинка Gordon, Dexter, Go! - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8437012830950, Виниловая пластинка Gordon, Dexter, Go! - фото 1
  • 8437012830950, Виниловая пластинка Gordon, Dexter, Go! - фото 2
  • 8437012830950, Виниловая пластинка Gordon, Dexter, Go! - фото 3
  • 8437012830950, Виниловая пластинка Gordon, Dexter, Go! - фото 4
  • 8437012830950, Виниловая пластинка Gordon, Dexter, Go! - фото 5
  • 8437012830950, Виниловая пластинка Gordon, Dexter, Go! - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642558
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dexter Gordon - Go! (8437012830950) виниловая пластинка

Альбом квартета Декстера Гордона Go! был записан в августе 1962 года. Он считается настоящим шедевром, отчасти из-за игры лидера, а отчасти из-за таланта других участников группы: Сонни Кларка на фортепиано, Бутча Уоррена на басу и Билли. Хиггинс за барабанами. Гордон записал только одну сессию с той же группой (29 августа 1962 года), которая вошла в альбом A Swingin Affair. Сонни Кларк умер вскоре после этого сеанса в январе 1963 года в возрасте 31 года. «Иди!» получил пятизвездочный рейтинг в журнале Down Beat, а критик Дон ДеМичил заявил: «Я был очень впечатлен игрой Гордона за последние полтора года. На сессиях такого уровня солисты делают так много, что барабанщик и басист часто остаются в тени, по крайней мере, когда раздаются аплодисменты. Но без Хиггинса и Уоррена, подогревающих фон, этот альбом не был бы таким превосходным. Есть несколько пластинок, от которых можно получить кайф, просто слушая, Это один из них.

Отзывы о товаре Dexter Gordon - Go! (8437012830950) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Альбом квартета Декстера Гордона Go! был записан в августе 1962 года. Он считается настоящим шедевром, отчасти из-за игры лидера, а отчасти из-за таланта других участников группы: Сонни Кларка на фортепиано, Бутча Уоррена на басу и Билли. Хиггинс за барабанами. Гордон записал только одну сессию с той же группой (29 августа 1962 года), которая вошла в альбом A Swingin Affair. Сонни Кларк умер вскоре после этого сеанса в январе 1963 года в возрасте 31 года. «Иди!» получил пятизвездочный рейтинг в журнале Down Beat, а критик Дон ДеМичил заявил: «Я был очень впечатлен игрой Гордона за последние полтора года. На сессиях такого уровня солисты делают так много, что барабанщик и басист часто остаются в тени, по крайней мере, когда раздаются аплодисменты. Но без Хиггинса и Уоррена, подогревающих фон, этот альбом не был бы таким превосходным. Есть несколько пластинок, от которых можно получить кайф, просто слушая, Это один из них.
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